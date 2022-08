Tecnologia Instagram libera Stories de 60 segundos para todos

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2022

A rede social experimentava o formato estendido de publicações temporárias desde o ano passado. (Foto: Reprodução)

O Instagram liberou os Stories com duração máxima de até 1 minuto para todos os usuários. Antes limitadas a vídeos de até 15 segundos, as publicações temporárias do Instagram com tempo estendido estavam em testes desde o fim do ano passado.

Em dezembro de 2021, quando os testes com Stories de 60 segundos foram flagrados pela primeira vez, o tempo máximo do formato se igualou ao dos Reels – na época, também de 60 segundos. Em junho deste ano, porém, a ferramenta de vídeos curtos do Instagram para concorrer com o TikTok teve duração ampliada para até 90 segundos.

Não era impossível gravar Stories mais longos, mas o Instagram segmentava o material em pequenos trechos de 15 segundos cada. Agora com até 60 segundos de duração, essa divisão não é mais necessária.

Stories de 60 segundos no Instagram

“Estamos sempre trabalhando para melhorar as formas como as pessoas podem criar e compartilhar conteúdo no Instagram. Agora, é possível criar e reproduzir vídeos de Stories mais longos de até 60 segundos, em vez de os ter automaticamente cortados em conteúdos de 15 segundos”, disse um porta-voz da Meta ao Canaltech.

A novidade da vez parece ser distribuída gradativamente entre todos os usuários – alguns já receberam, mas muitos ainda não foram notificados ainda. Vale conferir se há atualizações pendentes para o app na Play Store e na App Store.

Curtidas no Instagram

Ver o que a outra pessoa curtiu no Instagram era uma tarefa bastante simples na plataforma antigamente, já que existia uma sessão dedicada a isso. No entanto, o sistema retirou, mas ainda é possível ver essas informações, com um pouco mais de trabalho.

Confira como verificar o que a outra pessoa anda curtindo na rede social de forma manual, mas é importante destacar que alguns usuários preferem ficar invisíveis no Instagram, o que pode impedir que você veja o que curtam, comentem e outras interações sociais.

Confira abaixo como ver Posts e Reels curtidos por quem está buscando, mas, mesmo que ambos sigam a mesma conta, é impossível ver os Stories que a pessoa curtiu.

Posts: Acesse o perfil que a pessoa está seguindo; Navegue pelo Feed e toque em algum post para abri-lo; Abaixo da imagem, encontre “Curtido por…” e veja se a outra pessoa curtiu.

Reels: Acesse o perfil que a pessoa está segundo; Toque no ícone e escolha um dos posts; Em “Curtido por…” é possível ver o que a pessoa curtiu.

