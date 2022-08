Tecnologia Instagram Remix: veja como usar e impedir que usem suas fotos e vídeos

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2022

Ferramenta permite fazer montagens de vídeos e fotos do Instagram de outros perfis; veja como usar e impedir que usem seu conteúdo. (Foto: Divulgação)

A função do Instagram chamada Remix, que permite colocar vídeos ou fotos de outras pessoas lado a lado em novas publicações, costuma ser usada para gravar duetos, criando novas formas de interagir na rede social. Disponível desde março de 2021, ele se inspirou nos Duetos do TikTok, que fizeram bastante sucesso na plataforma chinesa ao longo de 2020.

Por padrão, o Instagram permite fazer Remix de qualquer post marcado como público na linha do tempo. Isso significa que todas as suas fotos, vídeos e Reels estão sujeitos a se tornarem montagens. Segundo a plataforma, as pessoas podem usar a função para “capturar reações, responder amigos ou trazer magia para tendências”.

Caso não queira que suas publicações sejam remixadas, o Instagram permite controlar a privacidade dos conteúdos sem precisar trancar o perfil inteiro. Para fazer isso, basta seguir o passo a passo a seguir:

– Acesse as configurações do perfil no aplicativo para Android ou iPhone (iOS);

– Entre no menu “Privacidade”;

– Selecione a opção “Reels e Remix”;

– Escolha para quais tipos de conteúdos você quer permitir o Remix, entre Reels, vídeos do Feed e fotos.

Também é possível desativar a função de Remix para cada publicação de forma individual, antes de publicá-las no Feed ou nos Reels.

Crie um Remix

Em julho, o Instagram incluiu novas funcionalidades nos Remixes, como fazer colagens com qualquer foto pública do feed e novas opções de visual, como tela verde (que mescla as duas imagens) e reação. Abaixo, explicamos como criar um Remix no Instagram e como fazer para impedir que pessoas façam montagens com as suas publicações sem permissão.

Para criar um Remix no Instagram, basta seguir o passo a passo abaixo:

– Abra um Reel, vídeo do Feed ou foto de qualquer perfil;

– Toque nos três pontinhos, que ficam no canto inferior direito da tela;

– Escolha a opção “Remixar”.

– Em seguida, o Instagram vai dar duas opções de gravação: lado a lado, ou com reprodução após o vídeo original.

Durante o processo de Remix você pode mudar o visual da gravação, excluir o áudio do vídeo original, alterar a velocidade de reprodução, incluir um temporizador e até mesmo usar as câmeras traseiras e frontais do celular ao mesmo tempo. Quando o Remix estiver pronto, é possível publicá-lo como o Reel no seu próprio perfil.

Não é de hoje que o Instagram vem dando mais destaque a vídeos em seu algoritmo de seleção. Por isso, se você é um criador de conteúdo ou só deseja ter mais visibilidade na rede social, é importante produzir a maior quantidade de Reels que conseguir.

Com a função de Remix, dá para participar de correntes virais e aparecer para ainda mais pessoas que usam o aplicativo. Além disso, você pode publicar Reels já planejados para que outras pessoas os escolham para criar futuros Remixes.

Apesar de ter lançado a função de remixar fotos no mês passado, a ferramenta não está disponível para todo o público. Todas as atualizações do Instagram são liberadas aos poucos, então é preciso aguardar um tempo se você ainda não recebeu o recurso.

