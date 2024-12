Inter Inter: Alan Patrick e Bernabei recebem o prêmio Bola de Prata e são incluídos na Seleção do Brasileirão

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2024

Bernabei e Alan Patrick estão na Seleção da Bola de Prata ESPN. (Foto: Leonardo Iparraguirre)

Jogadores de destaque na equipe do Inter, Alan Patrick e Alexandro Bernabei tiveram seu excelente desempenho no Campeonato Brasileiro reconhecido com lugar na Seleção do Brasileirão escolhida pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e pelo Prêmio Bola de Prata da ESPN. O argentino foi eleito o melhor lateral-esquerdo nas duas premiações (a primeira, definida por treinadores, capitães e jornalistas; a segunda, por uma comissão de profissionais da ESPN Brasil), enquanto o capitão do Colorado foi escalado como o melhor meio-campista do torneio.

Bernabei encerrou o Campeonato Brasileiro com três gols marcados e seis assistências oferecidas. Já Alan Patrick balançou as redes rivais em oito ocasiões, e também ofereceu três passes para gol. Juntos, argentino e brasileiro fizeram parte do time-base que conduziu o Inter à maior série invicta de sua história nos pontos corridos e garantiu ao time de Roger Machado classificação antecipada para a fase de grupos da Copa Libertadores de 2025.

Troféu Mesa Redonda

Em outra frente, a 21ª edição do Troféu Mesa Redonda, organizado pela TV Gazeta, elegeu Alan Patrick como o melhor meio-campista e Thiago Maia para o posto de melhor volante do Brasileirão de 2024! A dupla foi premiada na última segunda-feira (9), durante cerimônia realizada na cidade de São Paulo. Ídolo colorado, Dunga entregou o prêmio para Thiago, enquanto Alan recebeu o troféu de Mauro Silva, outro tetracampeão com o Brasil em 1994.

Thiago Maia também teve homenageada sua atuação na linha de frente durante as enchentes no Rio Grande do Sul. O engajamento social do volante foi reconhecido por meio de um segundo troféu, este entregue em mãos por Evair Carneiro. Colorada de 71 anos de idade, a aposentada foi resgatada pelo atleta, em maio, de um prédio que estava tomado pelas águas no bairro Humaitá.

2024-12-11