Por Redação Rádio Grenal | 29 de agosto de 2020

O Inter anunciou no final desta sexta-feira (28), a contratação do atacante Abel Hernández. O uruguaio de 30 anos chegou durante o dia a Porto Alegre, realizou exames médicos e assinou contrato até 30 de junho de 2021. O jogador estava livre no mercado após passagem pelo Al Ahli, do Catar, e poderá ser inscrito pelo Inter no Campeonato Brasileiro de imediato, mesmo com a janela de transferências internacionais fechada.

Aos 30 anos, Abel Mathías Hernández Platero, passou por clubes como Palermo, da Itália, Hull City, da Inglaterra, CSKA Moscou, da Rússia e, na última temporada, esteve no Al Ahli, do Catar. O atacante tem 29 jogos pela seleção do seu país e chegou a ser campeão da Copa América em 2011, e convocado para a Copa do Mundo de 2014.

Em um vídeo divulgado nos canais oficiais do Inter, o jogador se disse muito feliz em chegar no colorado, e contou sobre seu objetivos no clube: “Quando se veste esta camiseta, o importante é levantar troféus e ganhar títulos. Então este é o meu objetivo. E como atacante, eu quero fazer gols“.

Abel ainda revelou uma conversa sobre sua vinda para o Inter, com o também uruguaio Nico López, ex-jogador colorado: “Tive a sorte de falar com Nico López. Temos amigos em comum e eu já o conheço a algum tempo. Me recomendou muitas coisas e me disse que eu chegaria a uma grande equipe e estou feliz com a decisão que eu tomei. Espero dar o melhor para essa camisa”.

Para contar a novidade aos torcedores, o colorado utilizou um velho conhecido da torcida: “Fala, torcida colorada! Aqui é Diego Forlán. Queria dizer para vocês que tem mais um uruguaio no Inter para continuar fazendo história. Seja bem-vindo, Abel Hernández! E muito sucesso no Inter”, anunciou o ex-atleta do clube.

Apesar da contratação do uruguaio, a diretoria colorada segue no mercado para buscar outra opção para o ataque, já que atualmente possui quatro baixas no setor ofensivo.

Ficha do atleta:

Nome: Abel Mathías Hernández Platero

Nascimento: 08/08/1990

Natural: Pando (Uruguai)

Altura: 1,85m

Carreira:

2006 | Central Español (Uruguai)

2008 | Peñarol (Uruguai)

2009 | Palermo (Itália)

2014 | Hull City (Inglaterra)

2018 | CSKA (Rússia)

2019 | Al-Ahli (Catar)

Títulos:

2011 | Copa América

2013 | Copa Kirin

2014 | Copa Kirin

2014 | Série B (Itália)

2016 | Playoff para a Premier League (Inglaterra)

* Por supervisão de: Marjana Vargas