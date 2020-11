Inter Inter anuncia Osmar Loss como novo auxiliar técnico

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Divulgação / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 12 de novembro de 2020

O Inter anunciou, no final desta quinta-feira (12), que Osmar Loss é o novo auxiliar técnico. O profissional retorna ao colorado após sete anos para trabalhar ao lado do novo técnico da equipe principal, Abel Braga.

Confira na íntegra a nota liberada pelo Inter:

Natural de Passo Fundo, o profissional tem toda sua formação ligada ao Inter, onde chegou em 1994 e permaneceu até 2009, quando comandava a equipe B. Após, teve passagem como técnico da equipe profissional do Juventude, até retornar ao Colorado e permanecer de 2011 até 2013 na comandando do time sub-23. No período, Osmar Loss assumiu o comando da equipe principal de maneira interina em duas oportunidades. A grande trajetória na base fez o Corinthians contratar Osmar para dirigir a categoria sub-20. No Clube paulista, foi bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior e logo após assumiu como auxiliar permanente da comissão técnica liderada por Fábio Carille, sendo campeão brasileiro em 2017. Com a saída de Carille, Osmar Loss foi efetivado como técnico da equipe principal do Corinthians. Após, passou por Guarani e Vitória, até retornar ao alvinegro para ser Coordenador Técnico das Categorias de Base.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter