Com baixas no elenco por conta da Covid-19, escalação colorada para enfrentar o Santos segue sendo mistério

Nonato e Patrick, além do preparador físico Cristiano Nunes, testaram positivo para Covid-19

Na manhã desta sexta-feira (13), o colorado finalizou a preparação para encarar o Santos neste sábado (14), pela 21ª rodada do Brasileirão. No início da tarde, a delegação pegará um voo para São Paulo e depois fará o deslocamento até Santos de ônibus. Para enfrentar o Peixe, o Inter terá três desfalques na equipe, além de um na comissão técnica.

A assessoria informou que Nonato e Patrick, além do preparador físico Cristiano Nunes, testaram positivo para Covid-19 e ficam fora da viagem para Santos. Todos estão assintomáticos e em isolamento. O goleiro Danilo Fernandes, com indisposição estomacal, também desfalca a delegação.

Esta será a segunda partida comandada pelo novo técnico colorado Abel Braga e, além do desafio contra o Santos, o colorado ainda precisa pensar no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o América-MG, já que precisa vencer os mineiros para passar de fase. Pensando nisso, alguns jogadores podem ser preservados.

Apesar do mistério em relação a equipe que entrará em campo, Heitor é baixa pois cumpre suspensão pelo cartão vermelho recebido na partida contra o Coritiba. Dessa forma, Rodinei assume a lateral direita. Do outro lado, se Uendel for preservado, Moisés tende a ser titular.

A principal dúvida fica no meio-campo, por conta da lesão de Patrick. A saída do camisa 88 da equipe principal abre espaço para nomes como Peglow, D’Alessandro e até mesmo o recém-chegado Maurício. Edenilson e Marcos Guilherme também podem ser preservados, pensando na partida da próxima quarta-feira (18). Na frente, o artilheiro Thiago Galhardo ou até mesmo Abel Hernández podem inciar entre os reservas e Yuri Alberto deve aparecer na equipe principal na Vila Belmiro.

Inter e Santos se enfrentam neste sábado, às 16h30, na Vila Belmiro, em Santos, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O colorado é o líder da competição com 36 pontos, enquanto a equipe paulista é a sétima colocada na tabela, com 31.