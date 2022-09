Inter Inter é o terceiro clube fora de São Paulo a chegar à final do Brasileirão Feminino

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2022

Inter se junta ao Avaí Kindermann, de Santa Catarina, e ao Flamengo, do Rio de Janeiro Foto: Mauro Horita/Staff Images/CBF 12/09/2022 - BRASILEIRAO FEMININO 2022/ SAO PAULO X INTERNACIONAL - São Paulo e Internacional, válido pelo jogo de volta da semifinal do Brasileirao Feminino 2022, no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Foto: Mauro Horita Foto: Mauro Horita/Staff Images/CBF

Além da classificação histórica, o futebol feminino do Inter se tornou apenas o terceiro a furar o domínio paulista no Campeonato Brasileiro. As gurias coloradas eliminaram o São Paulo, no estádio Morumbi, na última segunda-feira (12).

Antes, o Avaí Kindermann, de Santa Catarina, e o Flamengo, do Rio de Janeiro, haviam alcançado a decisão do campeonato. Apenas o time do Rio de Janeiro foi campeão do torneio.

Nas dez temporadas do Brasileirão Feminino, seis finais foram paulistas. As exceções foram o título do Flamengo, em 2016, e os dois vices do Avaí Kindermann, em 2014 e 2020. Além da edição atual, que será decidida por Corinthians e Inter.

Finais do Campeonato

18/09 – 11h: Inter x Corinthians (Beira-Rio)

24/09 – 14h: Corinthians x Inter (Neo Química Arena)

