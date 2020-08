Futebol Inter recebe o Esportivo no Beira-Rio em semifinal do segundo turno do Gauchão 2020; acompanhe

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2020

Compartilhe esta notícia:











Equipes se enfrentam a partir das 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Foto: Luciano Lanes/Arquivo PMPA Equipes se enfrentam a partir das 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre. (Foto: Luciano Lanes/Arquivo PMPA) Foto: Luciano Lanes/Arquivo PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a liberação da Prefeitura de Porto Alegre para jogos na capital, as duas partidas pelas semifinais do segundo turno do Gaúchão serão disputadas neste domingo (2). O Inter recebe o Esportivo às 16h, no Estádio Beira-Rio.

A preparação para a partida aconteceu dentro e fora das quatro linhas. Enquanto o clube prepara o estádio para receber esse confronto decisivo, os jogadores treinaram no CT Parque Gigante mirando uma vaga na final. A última atividade aconteceu na tarde do sábado e o treinador Eduardo Coudet ajustou os últimos detalhes da equipe para o duelo. Após se classificar em primeiro lugar do Grupo A com 11 pontos somados, o Colorado tem pela frente o segundo colocado do Grupo B, o Esportivo.

Equipes

Inter – Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Moisés; Musto, Edenilson, Marcos Guilherme e Boschilia; Thiago Galhardo e Paolo Guerrero. Técnico: Eduardo Coudet.

Esportivo – Renan; Cleiton, Luis Eduardo, Gullithi, Gustavo Sapeka; Bovi, Robert, João Pedro, Rômulo; Flávio Torres. Técnico: Carlos Moraes.

Arbitragem – Jean Pierre Lima, auxiliado por Leirson Peng Martins e Michael Stanislau. O quarto árbitro será Marcelo Cavalheiro.

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol