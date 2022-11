Inter Inter resolve a situação de jogadores com contrato até dezembro

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2022

Dos oito atletas em fim de vínculo, cinco permanecerão em Porto Alegre Foto: Ricardo Duarte/Inter Dos oito atletas em fim vínculo, cinco permanecerão em Porto Alegre (Foto: Ricardo Duarte/ Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Com a temporada encerrada, uma das metas do Inter é a manutenção do seu elenco para 2023. A meta é ficar com pelo menos 80% dos jogadores do plantel de 2022.

Os dirigentes colorados já tomaram a decisão sobre todos os atletas com contrato se encerrando no final desta temporada. Oito atletas possuíam vínculo até dezembro deste ano. Destes oito, cinco jogadores ficaram no estádio Beira-Rio.

Veja a lista

Goleiro: Emerson Júnior – renovou até 2025.

Zagueiros:Mercado renovou até 2023; Roberto (não renovará);Rodrigo Moledo renovou até 2023.

Volante: Liziero, emprestado pelo São Paulo, não será adquirido e retorna ao São Paulo

Meia: De Pena renovou até o final de 2024

Atacantes: Gustavo Maia, emprestado pelo Barcelona, não será adquirido e retorna ao Barcelona; Wanderson, emprestado pelo Krasnodar-RUS, Inter encaminhou a compra junto ao clube russo.

