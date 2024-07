Tecnologia iOS 18 Beta: 6 funções úteis que você já pode testar no iPhone

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2024

Principais novidades do iOS 18, novo sistema operacional do iPhone que já está disponível em versão beta. (Foto: Reprodução/Apple)

O iOS 18 Beta foi liberado globalmente na última semana e já pode ser instalado em iPhones compatíveis. A versão de testes do novo sistema operacional já liberou algumas funções aguardadas da atualização, como a maior personalização da tela de início e o novo aplicativo gerenciador de senhas. Vale destacar que os recursos de inteligência artificial (IA) da Apple, possibilitados pela Apple Intelligence, ainda não estão disponíveis no beta.

Para fazer o download do software e testar as novidades do iOS 18 antes do lançamento oficial, previsto para setembro, basta se cadastrar no programa de testes da Apple, que é gratuito. Todos os modelos de celulares a partir do iPhone XR — incluindo o iPhone SE de 2ª e 3ª geração — são compatíveis com o update. A seguir, saiba como instalar o iOS 18 Beta no celular e veja seis recursos úteis da atualização que você deveria testar.

Para instalar o iOS 18 Beta no iPhone e aproveitar as novidades do novo sistema operacional em primeira mão, é necessário, primeiro, se cadastrar no programa de testes da Apple. Depois disso, basta acessar os ajustes do dispositivo e completar a instalação do software por lá.

* Personalização de tela de início

Usuários testadores do iOS 18 Beta já podem usar os novos recursos de personalização da Tela de Início do iPhone para customizar o celular. O recurso permite modificar as cores e o tamanho dos ícones dos aplicativos, possibilitando, também, reposicioná-los na tela inicial da forma como o usuário preferir. A função, apesar de ser uma novidade nos celulares da Apple, já é uma velha conhecida de quem tem Android.

No iOS 17, não é possível modificar a grade tradicional do iPhone — ou seja, os aplicativos não podem ser movimentados livremente pela tela do celular, já que eles ocupam lugares pré-definidos no dispositivo. No entanto, com iOS 18, usuários de iOS podem ter uma maior liberdade de customizar a tela do celular, alterando a forma como os ícones dos aplicativos são exibidos para dar mais destaque ao wallpaper, por exemplo.

* Transcrição de áudios

Quem instalou a versão de testes do iOS 18 também já pode usar o recurso de transcrição de áudios do aplicativo Notas. A função permite que usuários gravem clipes de voz no app para que eles sejam transcritos em tempo real.

* Bloquear e ocultar apps

Outra novidade já disponível no iOS 18 Beta são os recursos de ocultar e bloquear apps. As funções são diferentes. A primeira “esconde” o aplicativo no aparelho em uma pasta secreta, já a segunda bloqueia o acesso ao app com senha. Assim, é possível impedir que terceiros acessem determinados apps, já que a função passa a exigir autenticação via Face ID, Touch ID ou senha para abrir o programa. Os recursos podem ser particularmente úteis para proteger aplicativos sensíveis no iPhone, como os apps de banco, por exemplo.

* Usar o iPhone no Macbook

O iOS 18 Beta também liberou um novo recurso permitindo que usuários utilizem o celular pelo Macbook. Para usar a função, no entanto, além de ter o iOS 18 no iPhone, é necessário atualizar o software do computador da fabricante para o macOS Sequoia, que também está disponível em versão de testes. Na prática, o recurso espelha a tela do celular no computador, e pode ser útil para usar o iPhone enquanto ele está carregando, por exemplo. Vale dizer que, quando o recurso está ativado, as notificações recebidas pelo celular também ficam visíveis no Macbook.

* Personalização na Central de Controle

A Central de Controle do iOS 18 também está de cara nova e, agora, é possível personalizá-la. Com o update, usuários podem adicionar novos controles ao espaço, facilitando o acesso a determinadas funções e configurações do dispositivo. Também é possível modificar o tamanho dos ícones, deixando-os maiores ou menores, e a posição que eles ocupam no espaço. Assim, os usuários conseguem organizar os controles que mais usam, colocando-os em locais estratégicos. Para completar, os widgets ainda podem ser separados em categorias. Dessa forma, é possível reunir seus apps favoritos em uma página diferente dos controles de configuração de rede, por exemplo, deixando a central mais organizada.

* Aplicativo Passwords

Também já é possível testar o novo aplicativo de senhas da Apple no iPhone, o Passwords. Com ele, usuários podem gerenciar todas as suas palavras-chave em um único lugar, o que pode simplificar logins em sites e em outros aplicativos. O app extrai todas as senhas que forem salvas no Safari e nas Chaves do iCloud e as centraliza em um mesmo lugar, permitindo que usuários gerenciem os códigos de maneira mais simplificada.

Pela aplicação, também é possível guardar senhas de Wi-Fi, e, ainda, compartilhar códigos secretos da rede com familiares e amigos de maneira mais segura. Além disso, o app pode armazenar sequências de dupla autenticação, e também tem versão para iPad e Mac, facilitando a sincronização de informações entre os dispositivos.

