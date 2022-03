Tecnologia iPhone 11, 12 e 13 estão entre os celulares mais vendidos do mundo

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Modelos da linha iPhone 13. (Foto: Divulgação/Apple)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Apple costuma aparecer em primeiro lugar nos rankings de celulares mais vendidos do mundo, com ampla vantagem em relação aos concorrentes. Os iPhones 11, 12 e 13, por exemplo, são alguns dos smartphones mais populares hoje em dia, segundo levantamento do Omdia. Entretanto, esse cenário mudou, com a Maçã sendo superada por um aparelho básico da Samsung.

No último trimestre de 2021, o verdadeiro líder do mercado de celulares foi o Galaxy A12. O smartphone básico e barato da Samsung ultrapassou os três modelos de iPhone em número de vendas ao longo do ano, com 51,8 milhões de unidades comercializadas no mundo todo.

Além de ser extremamente popular por causa do preço acessível, o Galaxy A12 ficou marcado como o primeiro celular da Samsung a superar a marca de 50 milhões de unidades vendidas em um ano. Vale citar que a fabricante já lançou milhares de smartphones no decorrer de sua história.

Lançado no final de 2020, o Galaxy A12 fez sucesso durante todo o ano de 2021, exceto no segundo trimestre, devido a problemas de fabricação causados pelo crescimento de casos de COVID-19 na Índia e no Vietnam. Mesmo assim, a Samsung conseguiu se recuperar, conquistando o coração – e o bolso – de pessoas com menor poder aquisitivo.

Entre os destaques do Galaxy A12 estão a tela grande de 6,5 polegadas, a bateria potente de 5.000 mAh, o conjunto de quatro câmeras e 4 GB de memória RAM. No Brasil, o aparelho chegou custando R$ 1.799, mas logo ficou mais barato. Hoje, dá para encontrar o smartphone por menos de R$ 1 mil no varejo nacional.

Apple tem sete modelos de iPhone no ranking

No ranking do Omdia de celulares mais vendidos no mundo, os iPhones 12, 13 e 11 aparecem em segundo, terceiro e quarto lugares, respectivamente. Apesar de serem muito mais caros que o Galaxy A12, os smartphones da Apple venderam 41,7 milhões, 34,9 milhões e 33,6 milhões de unidades, nesta ordem. Na quinta posição vem o Redmi 9A, único aparelho da Xiaomi na lista.

Ao todo, o top 10 conta com dois celulares da Samsung, sete modelos da Apple e apenas um da Xiaomi.

Ranking: Galaxy A12, da Samsung, com 51,8 milhões; iPhone 12, da Apple, com 41,7 milhões; iPhone 13, da Apple, com 34,9 milhões; iPhone 11, da Apple, com 33,6 milhões; Redmi 9A, da Xiaomi, com 26,8 milhões; iPhone 12 Pro Max, da Apple, com 26,1 milhões; iPhone 13 Pro Max, da Apple, com 24,1 milhões; iPhone 12 Pro, da Apple, com 21,2 milhões; iPhone 13 Pro, da Apple, com 19,4 milhões; Galaxy A02, da Samsung, com 18,3 milhões.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia