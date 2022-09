Tecnologia iPhone 14 escapa da inflação e não sobe de preço no Brasil

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2022

Os preços permaneceram iguais e chegam a R$ 15,5 mil na versão mais sofisticada. (Foto: Divulgação/Apple)

O iPhone 14 chegou ao País com os mesmos preços do ano passado, apesar da inflação acumulada nos últimos 12 meses (até julho) estar em 10,07%. No site da Apple, o aparelho tem preços a partir de R$ 7,6 mil, tal qual o iPhone 13 em 2021.

A versão mais cara do produto é chamada iPhone 14 Pro Max e tem 1 TB de espaço na memória. O preço máximo é o mesmo do antecessor: R$ 15,5 mil.

Após o anúncio da Apple, o aparelho que teve a maior redução de preço foi iPhone 13 mini, que caiu 13,6% e agora custa R$ 5,7 mil. Mas vale lembrar: a Apple aposentou a linha “mini” neste ano. O iPhone 12, lançado em 2020, também teve queda de preço, que passou de R$ 6,5 mil para R$ 5,7 mil, redução de 12,3%.

Os preços das versões Pro e Pro Max da linha iPhone 14 foram mantidos em relação aos valores praticados na geração passada. No entanto, a Apple optou por deixar de vender no País os modelos iPhone 13 Pro, e iPhone 13 Pro Max de 2021, mantendo à venda apenas o iPhone 13 e o 13 mini. O preço cobrado pelo iPhone SE se manteve inalterado na loja oficial da marca.

A versão mais cara do novo celular de ‘baixo custo’ compete de perto com a versão mais barata do celular lançado em 2020

No Apple Watch, os preços também variaram pouco. A empresa deixou de vender os modelos Série 7 e SE de 2021. Com isso, não houve queda significativa de preços na loja oficial. Antes, os preços mais baixos dos diferentes modelos do relógio variavam entre R$ 5,3 mil e R$ 6,85 mil. Agora, eles vão de R$ 5,3 mil a R$ 7 mil.

Preços

Confira, a seguir, os preços dos diferentes modelos de iPhone no País. Vale notar que versões com mais memória são mais caras:

– iPhone 12: Caiu de R$ 6,5 mil para R$ R$ 5,7 mil

– iPhone 13 mini: Caiu de R$ 6,6 mil para R$ R$ 5,7 mil

– iPhone 13: Caiu de R$ 6,6 mil para R$ 6,5 mil

– iPhone 14: R$ R$ 7,6 mil

– iPhone 14 Plus: R$ 8,6 mil

– iPhone 14 Pro: R$ 9,5 mil

– iPhone 14 Pro Max: R$ 10,5 mil

Nos Estados Unidos, os preços do iPhone permaneceram iguais aos do ano passado, apesar do aumento da taxa de juros e da inflação no país em 2022.

– iPhone 13: Caiu de US$ 800 para US$ 700

– iPhone 13 mini: Caiu de US$ 699 para US$ 599

– iPhone 14: US$ 799 (mesmo preço do ano passado)

– iPhone 14 Plus: US$ 899 (estreante)

– iPhone 14 Pro: US$ 999 (mesmo preço do ano passado)

– iPhone 14 Pro Max: US$1.099 (mesmo preço do ano passado).

