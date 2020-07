Flávio Pereira Jair Bolsonaro anuncia que novos contratos terão cláusula de redução do valor do pedágio

Ao lado do ministro Tarcisio Freitas, presidente Jair Bolsonaro anunciou novidades na área da infraestrutura. (Foto: Reprodução)

Ao lado do ministro da Infraestrutura Tarcisio de Freitas, o presidente Jair Bolsonaro disse ontem que os próximos contratos de concessão de rodovias que serão licitados pelo Governo Federal terão obrigatoriamente de prever uma redução no valor dos pedágios. Bolsonaro disse que pretende corrigir equívocos em várias áreas, em especial da infraestrutura. Mas garantiu que “minha orientação é de não criticarmos o passado. Temos é que fazer a coisa certa daqui por diante”. Sobre a viagem a Bagé (Rio Grande do Sul), nesta sexta-feira, o presidente brincou, dizendo que “espero que esteja bom o churrasco que vão me servir no 3º Regimento de Cavalaria Mecanizado”.

Atos em Bagé sem discursos

O prefeito de Bagé, Divaldo Lara (PTB), já adiantou que vai exigir de todos os convidados que cumpram rigorosamente as regras previstas na legislação municipal, inclusive com uso de máscaras. Ficou definido que as solenidades não terão discursos, nem evento. A agenda oficial do presidente prevê três eventos a partir das 11h15min: visita à Escola Municipal Cívico Militar de Ensino Fundamental São Pedro, visita ao 3º Regimento de Cavalaria Mecanizado e, às 15h, entrega de condomínio residencial do Minha Casa Minha Vida.

Convidados reduzidos em Bagé

Devido a severos cuidados com o distanciamento, a visita do presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira a Bagé terá número reduzido de convidados nos diversos atos previstos. Na comitiva que acompanha o presidente no avião, foram incluídos seis deputados federais gaúchos: Sanderson e Bibo Nunes (PSL), Maurício Dziedricki e Ronaldo Santini (PTB), Pedro Westphalen (PP) e Alceu Moreira (MDB). O governador Eduardo Leite, que testou positivo para Covid-19, será representado pelo vice, Ranolfo Vieira Júnior.

Marchezan adiou decisão para hoje sobre futebol em Porto Alegre

Ainda não foi desta vez que o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, anunciou a liberação de jogos da dupla GreNal na Arena e no Beira-Rio, com portões fechados. O prefeito anunciou que adiou para esta sexta-feira a decisão, após reunião virtual, no início da tarde desta quinta. Participaram da reunião: o secretário municipal da Saúde, Pablo Sturmer, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsman, e os presidentes de Grêmio e Inter, Romildo Bolzan Júnior e Marcelo Medeiros. Foi marcada nova reunião para hoje.

Novo Hamburgo adere ao tratamento precoce

A prefeita tucana de Novo Hamburgo (Vale do Sinos, RS) Fatima Daudt, recuou e decidiu ir a Brasília pedir a remessa de um lote do chamado Kit Covid (hidroxicloroquina+azitromicina+ivermectina+zinco+vitaminas C e D, em coquetel ou em composições) para tratamento precoce do Coronavirus. A intenção da prefeita é distribuir gratuitamente, o kit para a população, mediante prescrição médica.

Até o Twitter acha que ministro Alexandre de Moraes exagerou

A empresa controladora do Twitter anunciou ontem que, diante da nova ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de ampliar a censura e bloqueio de contas do Twitter para além do Brasil, em IPs configurados com a indicação de outros países, vai recorrer da medida. Segundo o Twitter, “a empresa considera a determinação desproporcional sob a ótica do regime de liberdade de expressão vigente no Brasil , e por isso irá recorrer da decisão de bloqueio”.

