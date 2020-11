Colunistas Jair Bolsonaro comenta que “Porto Alegre vai decidir o seu destino”

Por Flavio Pereira | 17 de novembro de 2020

Presidente Jair Bolsonaro falou ontem na saída do Palácio da Alvorada. (Foto: Reprodução)

As explicações técnicas sobre a inédita parada no sistema eletrônico de apuração das eleições no domingo não foram convincentes. Ontem, na saída do Palácio do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro comentou de forma genérica que “o país precisa de um sistema de apuração de votos que não deixe dúvidas. Tem que ser confiável e rápido. Não deixar margem para suposições. Nós temos um sistema que desconheço no mundo onde ele seja utilizado. Tive uma proposta, o Supremo disse que é inconstitucional o voto impresso. Se não tiver uma forma confiável de apurar as eleições, a dúvida sempre irá permanecer. Não sou eu quem fala. Quem fala é o povo, e eles querem um sistema de apuração que possa demorar um pouco mais, não tem problema nenhum, mas que seja garantido que o voto que essa pessoa deu vá para aquela pessoa de fato”, declarou.

“Porto Alegre vai decidir o seu destino”

Jair Bolsonaro comentou ainda em relação ao segundo turno das eleições em diversas capitais, e sobre Porto Alegre, disse: “O povo escolhe o seu destino. Porto Alegre vai decidir o seu destino também.”

TSE admitiu ataque de hackers

O TSE admitiu que no domingo um grupo de hackers expôs dados do tribunal em links para download. Embora reconhecida pelo tribunal, a ação dos hackers, pela análise dos bancos de dados acessados, não teria nenhuma relação com as eleições.

Os blocos da Câmara de Porto Alegre

O amigo leitor e advogado Claudio Cardoso da Cunha avalia que os dois grandes polos da Câmara Municipal serão, “a direita puro sangue, que elegeu 11 vereadores, e a esquerda marxista, que elegeu 10”. A próxima composição da Câmara de Porto Alegre será dividida em quatro blocos:

– Esquerda: Psol (4), PT (4) e PCdoB (2).

– Centro-esquerda: Cidadania (1), PDT (1), Solidariedade (1) e PSB (1).

– Centro: MDB (3), PTB (3) e PSDB (4).

– Direita: PP (2), Novo (2), PSD (1), PSL (1), PRTB (1), PL (1), Republicanos (2), DEM (1).

Governo gaúcho define pauta de privatizações

O governo gaúcho iniciou a semana com a agenda da privatização de empresas. O governador tucano Eduardo Leite se reuniu, por videoconferência, pela manhã, com deputados estaduais e, à tarde, com líderes de entidades empresariais e jornalistas.

Com os representantes do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que está conduzindo os estudos para modelagem das privatizações, ficou definido o leilão da CEEE-D (Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica), que será a primeira estatal privatizada pela atual gestão. O edital deve ser publicado no início de dezembro e o leilão está previsto para fevereiro do próximo ano.

