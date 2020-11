Mundo Joe Biden será o segundo católico a ocupar a Casa Branca

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Biden será o 16º democrata a ocupar a presidência. (Foto: Agência Brasil)

Uma disputa histórica entre o candidato democrata Joe Biden e o republicano Donald Trump marcou a chegada da mais antiga democracia das Américas à sua 59ª eleição presidencial. Com a vitória de Biden, ele se tornará o 46º presidente dos Estados Unidos. Será o segundo católico a ocupar a Casa Branca. Outro democrata, John Kennedy, foi o primeiro em 1961. E está será também a primeira eleição americana que elegeu uma mulher para o Executivo. Kamala Harris, companheira de chapa de Biden, será a próxima vice-presidente dos Estados Unidos e a primeira negra a ascender ao cargo.

Desde o primeiro pleito, em 1788, quando George Washington foi eleito presidente por unanimidade, os Estados Unidos celebram 232 anos ininterruptos de votações a cada quadriênio para eleger seus chefes de Estado. Nem uma Guerra Civil, que quase dividiu o país em dois, nem duas Guerras Mundiais e nem uma pandemia interromperam as votações. Até hoje, o país passou por 45 presidências (administrações). Mandatos consecutivos de um mesmo titular são considerados como a mesma presidência. Foram 44 invíduos diferentes no cargo. Goover Clevland ocupou a presidências duas vezes em dois mandatos não consecutivos e por isso é considerado o 22º e também o 24º presidente. Deste total, 21 presidentes foram eleitos para um segundo mandato. A contagem entre os dois partidos é a seguinte: 19 republicanos chegaram ao Salão Oval, contra 16 democratas, incluindo Biden.

Tão antiga quanto a democracia no país, a reeleição presidencial está presente no sistema eleitoral desde o início de sua história republicana. George Washington, ao fim do primeiro mandato, em 1792, foi reeleito para governar novamente a então única nação independente das Américas. Foi também Washington, que zelando pela alternância no poder, iniciou a tradição de não se concorrer a mais de dois mandatos consecutivos. Seguindo a tradição, políticos icônicos como Thomas Jefferson – terceiro presidente americano e um dos Pais Fundadores da nação – e Andrew Jackson disputaram e reelegeram-se apenas para um segundo mandato.

A regra implícita de dois mandatos foi quebrada em 1940, quando o democrata Franklin Roosevelt, um dos mais populares presidentes da história americana, concorreu e venceu sua terceira eleição naquele ano. Roosevelt também conquistou um quarto mandato em 1944. Em 1947, uma lei proibiu a eleição de um mesmo presidente por mais de dois mandatos. Roosevelt foi o presidente americano que por mais tempo ocupou o cargo, foram 12 anos e 39 dias. No pólo oposto está William Harrison, que presidiu o país por apenas por 31 dias, de sua posse em 4 de março de 1841 até sua morte em 4 de abril do mesmo ano.

A presidência de Roosevelt também marca o início do mais longo período de um partido na Casa Branca na História Contemporânea. Entre os 4 mandatos de Roosevelt a eleição e reeleição de seu vice, Harry Truman, os democratas passaram quase 20 anos no poder. No século 20, o mais longo período dos republicanos no poder foi de doze anos seguidos. O mais recente aconteceu na década de 1980, com a eleição e reeleição de Ronald Reagan em 1980 e 1984 e a eleição de seu vice, George H.W. Bush, como sucessor em 1988. Essa foi também a última vez que um partido conseguiu vencer uma reeleição e uma eleição sucessória na sequência.

Ainda assim, na história americana, não foram os democratas e nem os republicanos que detiveram a presidência por um período mais longo, e sim o Partido Democrata-Republicano, que passou 28 anos seguidos no poder, da posse de Thomas Jefferson em 1801 ao final do mandato de Quincy Adams em 1829.

O sistema bipartidário americano como conhecemos hoje começou a ganhar seus contornos no século 19. Nesse período, a ascensão e prevalência dos partidos Democrata e Republicano como as grandes forças do cenário político americano se estabeleceu, com Andrew Jackson (7º) sendo reconhecido como o primeiro democrata eleito presidente, e Abraham Lincoln (16º) como o primeiro republicano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo