Esporte Jogadores da dupla Grenal são convocados para Seleção Brasileira Pré-Olímpica

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Técnico Ramon Menezes convocou 22 jogadores para a disputa de dois amistosos em setembro. Foto: Thais Magalhães/CBF Técnico Ramon Menezes convocou 22 jogadores para a disputa de dois amistosos em setembro. (Foto: Thais Magalhães/CBF) Foto: Thais Magalhães/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O técnico da Seleção Brasileira Pré-Olímpica, Ramon Menezes, convocou, nesta sexta-feira (18), 22 jogadores para a dois amistosos no mês de setembro. O goleiro Gabriel Grando, do Grêmio, e a dupla Maurício e Vitão, do Inter, estão entre os selecionados para os dois jogos serão contra a Seleção Sub-23 do Marrocos, ambos na cidade de Fes, no país africano. O primeiro, no dia 7. O outro, no dia 11.

A equipe marroquina é a atual campeã da Copa das Nações Africanas e já está classificada para as Olimpíadas em Paris, no ano que vem.

Os jogos são preparatórios para o Pan-Americano, no Chile, de 20 de outubro a 5 de novembro, e visa também ao Pré-Olímpico, que será disputado em janeiro de 2024, na Venezuela.

“Todos esses atletas são muito inteligentes, muito bem treinados, tanto os daqui do Brasil quanto os de fora. Alguns deles foram meus atletas aqui no Sub 20 jogando no futebol brasileiro e hoje estão no exterior. O mais importante é o entendimento entre eles, quando você vai para uma preparação com pouco tempo para treinar, isso é fundamental”, disse Ramon.

“Estamos bem confiantes no trabalho, que tem como principal foco a Olimpíada de Paris em 2024. Ainda vamos ter uma convocação em outra data-Fifa em outubro, mais direcionada para o Pan que vem logo a seguir, e depois, em novembro, também em data-Fifa, reuniremos os jogadores mais uma vez. Vamos chegar muito fortes lá na frente, pois temos uma geração muito boa”, ressaltou o treinador.

Lista dos convocados por Ramon Menezes:

Goleiros:

Gabriel Grando – Grêmio

Matheus Cunha – Flamengo

Mycael – Athletico

Laterais:

Arthur – Bayer Leverkusen (ALE)

Vinicius Tobias – Real Madrid (ESP)

Abner – Real Betis (ESP)

Wellington – São Paulo

Zagueiros:

Vitão – Internacional

Lucas Halter – Goiás

Robert Renan – Zenit (RUS)

Morato – Benfica (POR)

Meio-campistas:

João Gomes – Wolverhampton (ING)

Marlon Gomes – Vasco

Maurício – Internacional

Andrey – Chelsea (ING)

Danilo – Nottingham Forest (ING)

Atacantes:

Lázaro – Almería (ESP)

Marcos Leonardo – Santos

Vitor Roque – Athletico

João Pedro – Brighton (ING)

Igor Paixão – Feynoord (HOL)

Paulinho – Atlético-MG

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/jogadores-da-dupla-grenal-sao-convocados-para-selecao-brasileira-pre-olimpica/

Jogadores da dupla Grenal são convocados para Seleção Brasileira Pré-Olímpica

2023-08-18