Os jogos e treinos de futebol profissional estão permitidos em Porto Alegre, de acordo com Decreto 20.682, publicado no Diário Oficial do município na noite de sexta-feira (07).

O decreto determina que os clubes respeitem as regras constantes no Protocolo Detalhado e Manual de Diretrizes Operacionais da Retomada do Campeonato Gaúcho 2020 da FGF (Federação Gaúcha de Futebol) e na Diretriz Técnica Operacional para Retorno das Atividades do Campeonato Brasileiro, da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), apresentados e validados pela prefeitura de Porto Alegre.

“Estamos liberando a realização dos campeonatos e treinos profissionais, mas reforçando o pedido de comprometimento dos protocolos de saúde dos clubes envolvidos e dos torcedores, que assistam aos jogos em casa e evitem aglomerações”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Também deverão ser observadas regras como o isolamento de um raio de 500 metros dos estádios três horas antes e uma hora depois das partidas. Fica proibido qualquer tipo de aglomeração, venda de bebidas alcoólicas ou comércio ambulante nos arredores dos locais dos jogos.