Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2024

O candidato apoiado pelo ex-presidente em São Paulo é Ricardo Nunes (MDB). (Foto: Divulgação)

Após pedido da campanha de Ricardo Nunes (MDB), a Justiça Eleitoral de São Paulo determinou a remoção de um vídeo feito com deepfake em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pede votos para a candidatura de Pablo Marçal (PRTB). De acordo com Rodrigo Marzola Colombini, juiz da 2ª Zona Eleitoral, foi utilizada inteligência artificial para recriar e manipular a voz de Bolsonaro.

“Não precisa qualquer esforço intelectual para perceber que o vídeo impugnado é objeto de inteligência artificial não rotulada, como também de flagrante manipulação digital de áudio e vídeo envolvendo a pessoa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que no vídeo expressa apoio e pede o voto ao candidato Pablo Marçal.”

O candidato apoiado pelo ex-presidente em São Paulo é Ricardo Nunes (MDB), que escolheu como vice o coronel Mello Araujo, do mesmo partido de Bolsonaro. O vídeo removido do perfil do TikTok @capitao.jairbolsonaro tenta associar Bolsonaro a Marçal.

Além da remoção do conteúdo enganoso, a Justiça também multou em R$ 5 mil o proprietário da conta na rede social. O rastreamento do responsável foi feito a partir de informações fornecidas pelo TikTok, pelo Google e pela operadora Vivo. A dona do perfil, no entanto, nega ser a criadora da publicação.

Cadeirada

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou em entrevista à rádio Auriverde Brasil nessa sexta-feira (20), que o candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal “provocou Datena o tempo todo” durante o debate da TV Cultura realizado no último domingo (15).

A fala de Bolsonaro faz referência ao episódio da “cadeirada” que o candidato José Luiz Datena (PSDB) deu no empresário. “Essa bronca aí do Marçal com o Datena é lamentável, sob todos os aspectos, mas o Marçal provou o Datena o tempo todo, com questões, realmente, que mexeram com a honra do Datena”, disse.

Durante o debate, Marçal citou um caso arquivado pelo Ministério Público de que Datena teria assediado sexualmente uma ex-funcionária da TV Band.

O apresentador não se conteve e agrediu o influenciador. Em seguida, Datena foi expulso do confronto, e Marçal optou por se retirar. O resto do embate seguiu com os outros candidatos à prefeitura de São Paulo.

“A cadeirada que ele levou, se foi merecida ou não, cada um julga como bem entender. Não achei justa, mas como ser humano eu entendi o Datena fazer aquilo. Não tinha mais alternativa”, completou o ex-presidente.

