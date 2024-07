Brasil Ladrões roubam carro em São Paulo e desaparecem com material radioativo

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2024

Balde azul foi encontrado aberto junto com a tampa em terreno na Zona Leste de São Paulo. (Foto: Reprodução)

Um dos cinco galões de material radioativo que estavam dentro de uma picape e foram furtadas com o veículo no último domingo (30) na Zona Leste de São Paulo foi encontrado aberto na tarde dessa sexta-feira (5) pela polícia.

Ele estava num desmanche de veículos roubados no Jardim Marilu, na mesma região da capital paulista. A tampa do galão estava próxima no mesmo terreno. A informação foi confirmada pela delegacia que investiga o furto do produto e do automóvel.

Até a noite dessa sexta, o 49º Distrito Policial (DP), São Mateus, também na Zona Leste, continuava procurando os outros quatro galões com material radioativo. O veículo ainda não foi localizado. Nenhum suspeito pelo crime foi identificado ou detido também.

Além da Polícia Civil, a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações, que fica em Brasília, acompanha as apurações. O órgão foi informado do crime pela Medical Armazenagem Logística e Distribuição Ltda, com uma unidade em São Paulo e outra em Cajamar, na região metropolitana.

A Medical é a empresa responsável pelo transporte do produto, que foi retirado com a picape no Rio de Janeiro, chegou a São Paulo e seguiria para Curitiba, no Paraná, e Blumenau, Santa Catarina. Seus sócios confirmaram que o furto do seu veículo com o material radioativo ocorreu por uma falha operacional do motorista. Ao invés de ele levar o carro com o produto para uma das unidades da empresa antes de seguir para o Sul, decidiu deixá-lo na frente de sua residência, onde foi furtado.

O que diz a CNEN

A Comissão Nacional de Energia Nuclear divulgou nesta quinta-feira (4) nota em seu site oficial para informar que o gerador Germânio/Gálio que estavam nos galões têm “risco radiológico muito baixo para a população e o meio ambiente”. De acordo com a CNEN, só há risco numa manipulação inadequada com retirada do chumbo que protege o produto. O que seria improvável para quem não trabalha com esse tipo de material radioativo.

Ainda segundo a CNEN, todos os cinco galões tinham geradores (ou de Tecnécio molibidênio 99 ou de Germanio 68/Galio 68). Quatro desses galões tinham material radioativo, mas inoperantes por já terem sido usados. Um desses galões tinha material com produto radioativo com Ge 68/Ga 68 ativo.

“Esclarecemos que o material radioativo furtado com o veículo está acondicionado em embalagens de chumbo que o blindam e evitam qualquer irradiação para o ambiente. No entanto, a manipulação inadequada pode vir a causar danos à saúde”, informa a Comissão Nacional de Energia Nuclear.

De acordo com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, o material radioativo furtado “continha um gerador de 68Ge/68Ga e 4 unidades de blindagens de geradores de 99Mo/99mTc exauridos”.

A CNEN informou ainda que “Segundo o Código de Conduta em Segurança de Fontes Radioativas da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) essa fonte, por sua baixa atividade, se enquadra na categoria 4, representando risco radiológico muito baixo para a população e o meio ambiente.”

Sinalização

O gálio, que está nas peças roubadas, é um metal usado na medicina nuclear, que trabalha com materiais radioativos. Ele é usado em geradores para a realização de exames.

“Por esse motivo, alertamos a população para, caso encontre o material radioativo, mantenha distância segura e contacte imediatamente a CNEN pelos telefones (21) 98368-0734 ou (21) 98368-0763 e também a Polícia”, continua o comunicado do órgão do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações.

“No momento em que foram furtados, o veículo e o material radioativo encontravam-se sinalizados com o símbolo internacional de radiação ionizante”, termina a nota da CNEN.

Segundo a CNEN informou por meio de sua assessoria de imprensa, foram furtados cinco embalagens. Esse número também consta no boletim de ocorrência do caso.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local vestindo roupas especiais. Eles usaram aparelhos que detectaram ter uma intensidade pequena de radiação no local onde o galão e a tampa foram encontrados. Técnicos do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) deverão ir ao lugar para fazer uma aferição mais detalhadas.

