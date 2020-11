Magazine Lady Gaga estaria negociando para se juntar ao elenco de “Trem-bala”

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2020

Se for confirmada no elenco, Gaga irá atuar ao lado de nomes como Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor Johnson. (Foto: Reprodução)

Lady Gaga estaria negociando para se juntar ao elenco do filme ‘Trem-bala’, ainda sem título oficial em português. De acordo com uma matéria exclusiva do Collider.com, Gaga teria assinado um contrato para aparecer na adaptação de David Leitch para o grande romance japonês, ‘Maria Beetle’, de Kotaro Isaka.

Se for confirmada no elenco, Gaga irá atuar ao lado de nomes como Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor Johnson, and two-time Oscar nominee Michael Shannon, entre outros.

O filme da MGM tem lançamento programado para 24 de novembro de 2021. A data foi escolhida de forma a se enquadrar na agenda de Brad Pitt, que teve a produção de seu próximo longa, ‘Babylon’, adiado para 2021. ‘Trem-bala’ marca a oitava colaboração entre Pitt e Leitch.

Além de Lady Gaga, os astros Michael Shannon e Zazie Beetz também estariam cotados para se juntar ao enredo de mistério e intrigas do filme de David Leitch. Entretanto, os atores ainda não foram oficialmente confirmados.

O filme conta a história de uma viagem de trem por diferentes regiões do Japão, durante a qual um grupo de assassinos. Segundo a sinopse oficial, o filme mostrará um grupo de mercenários com diferentes interesses a bordo de um trem-bala que viaja por diferentes áreas do Japão.

