Lançado um celular com tela em todas as bordas e nenhum botão

A gigante chinesa Xiaomi fez barulho na internet ao anunciar seu primeiro celular com tela nas laterais. O modelo abandona todos os botões. Em vez disso, ele conta com uma curvatura de 88° nas quatro pontas. Este design permite que toda a parte visual seja estendida para as bordas, que são sensíveis ao toque, como se fossem parte de uma cascata.