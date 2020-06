Tecnologia Lançamento do próximo iPhone pode sofrer atrasos

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2020

A Apple costuma lançar seus novos modelos de iPhone em setembro. (Foto: Reprodução)

Mais uma vez, as conversas sobre o adiamento de novos lançamentos da Apple no ano de 2020 ganharam força. Agora, a agência de notícias Bloomberg publicou que o lançamento do próximo iPhone pode ocorrer mais tarde do que a empresa previa – tradicionalmente no mês de setembro.

Segundo a Bloomberg, Hock Tan, presidente executivo da Broadcom, empresa que fornece peças para a Apple, haverá um “grande atraso no ciclo do produto” de um cliente de “grandes celulares da América do Norte”. Tan já nomeou a Apple com os mesmos adjetivos outras vezes, o que reforça os rumores de que a empresa californiana vai mesmo atrasar o lançamento do suposto iPhone 12.

A Broadcom ainda afirmou que vai fornecer componentes para o novo modelo de celular. Para os lançamentos em setembro, a Apple costuma fazer os pedidos dos componentes com antecedência e a Broadcom deveria receber o pedido ainda nesse trimestre, que acaba em julho, mas a empresa afirma que isso ainda não aconteceu.

A principal causa para o atraso seria a crise causada pelo coronavírus, que impediu o trabalho presencial nas fábricas e impossibilitou viagens de engenheiros da Apple para a China, com o objetivo de terminar a produção dos dispositivos.

Testes

Funcionários da Apple que voltarem a trabalhar na sede da empresa no Vale do Silício terão uma nova realidade na era Covid-19, como testes opcionais para o vírus, cozinhas fechadas e recomendação de usar máscaras.

A Apple iniciou o retorno de alguns trabalhadores ao escritório principal do Apple Park, como engenheiros de hardware e software.

Quando chegarem, terão a opção de fazer um teste para o vírus, de acordo com pessoas a par do processo. Também será preciso medir a temperatura dos funcionários.

Com a reabertura gradual do edifício, alguns funcionários têm trabalhado no campus da Apple apenas alguns dias por semana.

A Apple também limitou o número de pessoas permitidas em espaços confinados nos escritórios. Por exemplo, apenas duas pessoas podem pegar o elevador ao mesmo tempo, quando normalmente a capacidade é de até 10 funcionários. A empresa também fechou muitas cozinhas e colocou avisos pedindo que funcionários usem máscaras.

O campus da Apple em Cupertino, Califórnia, possui várias áreas de trabalho de plano aberto, onde funcionários estão acostumados a trabalhar muito próximos, mas a empresa precisará fazer alterações nesse layout para trazer de volta o restante da força de trabalho. Um porta-voz da Apple não comentou.

Em sinal de retorno à normalidade, alguns integrantes da equipe executiva da empresa retornaram ao campus principal em vez de trabalhar em casa. Deirdre O’Brien, diretora de varejo e recursos humanos da Apple, por exemplo, enviou seu vídeo mais recente à equipe de seu escritório no Apple Park.

