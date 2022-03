Acontece Lebes celebra os 250 anos de Porto Alegre com ação de mídia externa

Por Redação O Sul | 23 de março de 2022

Os relógios digitais trazem mensagens destacando a forte identidade do porto-alegrense.(Divulgação/Lojas Lebes)

Em homenagem ao aniversário de 250 anos de Porto Alegre, a Lojas Lebes criou uma campanha especial de mídia externa para comemorar a data. A ação utiliza os relógios digitais da cidade, que trazem mensagens destacando a forte identidade do porto-alegrense.

Ao todo são 50 pontos com palavras alusivas ao que Porto Alegre tem de melhor. Inclusive, com mensagens personalizadas para alguns locais tradicionais da capital dos gaúchos, como o Pôr do Sol do Guaíba no fim de tarde da Orla, os encontros no Parcão, o Chimas no Brique da Redenção, entre outros.

A ação criada pelo Departamento de Marketing da Lebes vai estar nas ruas de 22 a 28 de março, conectando os porto-alegrenses com as vivências e as tradições da cidade.

