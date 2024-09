Tecnologia Lenovo apresenta notebook com tela diferentona

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A Lenovo apresentou um novo protótipo de notebook que pode girar a tela horizontalmente em até 180°. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Lenovo apresentou, durante a IFA 2024, um novo protótipo de notebook que pode girar a tela horizontalmente em até 180°. O conceito é chamado de “Auto Twist” pela empresa, e se diferencia dos aparelhos já existentes no mercado – que giram apenas verticalmente em 360º, por exemplo. O modelo tem como foco o uso no ambiente de trabalho, já pode ser útil em videoconferências ou na hora de mostrar o trabalho para outra pessoa.

Segundo o vídeo publicado pela Lenovo em seu canal no YouTube, o dispositivo pode ser capaz de utilizar a webcam para rastrear e acompanhar a pessoa enquanto ela caminha pela sala, de forma automática. Veja mais informações do notebook com tela giratória apresentado na IFA 2024, feira que acontece em Berlin entre os dias 6 e 10 de setembro.

Por tratar-se de um conceito, ainda não há informações específicas de hardware como processador, memória ou placa de vídeo, por exemplo. De acordo com o site ZDNet, o aparelho terá um recurso de ativação por voz, que pode abrir ou fechar a tampa de forma automatizada. Por ser um laptop 2-em-1, o usuário também pode escolher se quer usar em modo tablet ou notebook mesmo.

Segurança e privacidade

Neste produto, a automatização pode ser encontrada ainda de duas formas. Em uma delas, o notebook pode abrir a tela sozinho quando o usuário aperta o botão de ligar. Ao mesmo tempo, o dispositivo deve fechar a tampa sem a necessidade de intervenção do usuário, quando perceber que ele não está mais no recinto. Isso pode ser útil em relação a segurança e privacidade, assim como economia de energia.

Abrir e fechar a tampa por comando de voz e mudar o aparelho entre as formas de notebook e tablet pode até parecer inovador à primeira vista. Entretanto, o editor da ZDNet, Kyle Kucharski, que testou o protótipo, questionou a utilidade do recurso, uma vez que todo processo é bem mais lento do que esperado, mais ainda do que simplesmente colocar a mão na tampa e levantá-la – como sempre fizemos.

De acordo com o vídeo apresentado pela própria Lenovo, o conceito faz parte da linha de produtos ThinkBook, que pode ter 13 polegadas de tela e é indicado para o mercado de trabalho. Por outro lado, como o aparelho divulgado refere-se a um conceito, ele pode nunca ser lançado como exatamente aparenta. As informações são dos sites TechTudo, The Verge e ZDNet e da Lenovo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/lenovo-apresenta-notebook-com-tela-diferentona/

Lenovo apresenta notebook com tela diferentona

2024-09-08