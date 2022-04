A Loft, startup que utiliza tecnologia para facilitar a compra e venda de apartamentos, fará sua pré-estreia na capital gaúcha em parceria com a Auxiliadora Predial, na próxima semana. A partir de segunda-feira, 11 de abril, quem acessar o site da Loft passará a encontrar imóveis localizados nos 12 bairros mais procurados de Porto Alegre: Santa Cecília, Petrópolis, Moinhos De Vento, Rio Branco, Bela Vista, Mont’Serrat, Auxiliadora, Higienópolis, Boa Vista, Três Figueiras, Chácara Das Pedras e Jardim Europa.

Este início de operação é marcado pelo estabelecimento de uma parceria com um dos mais tradicionais nomes do mercado imobiliário porto-alegrense, a Auxiliadora Predial. A imobiliária irá listar seus anúncios de apartamentos no site da Loft.

A startup vai investir recursos na divulgação, e os interessados nos apartamentos anunciados serão encaminhados de volta para a Auxiliadora, que fará o atendimento. “Esta parceria vai facilitar a experiência dos clientes e usuários por meio da inovação e acessibilidade no meio digital”, afirma o diretor de Vendas e Franquias da Auxiliadora Predial, Matheus Kurtz. “Optamos por dar este salto para que os proprietários tenham ainda mais visibilidade nos seus imóveis à venda, além de oferecer mais um espaço de compras”, completa.

Outra vantagem da parceria é o acesso que a Auxiliadora passará a ter aos produtos e serviços financeiros das empresas do Grupo Loft. A lista inclui a oferta de crédito para os clientes da imobiliária, sob condições especiais, via Credihome, empresa líder no segmento adquirida pela Loft em 2021. O serviço consiste em criar uma ponte – e um atalho, pois torna a operação mais rápida e com menos burocracia – entre o tomador do financiamento e as instituições bancárias. Um dos diferenciais da CrediHome é ser “multibancos”. Ou seja, opera com as principais instituições de crédito.

Além da CrediHome, a lista de serviços adicionais conta também com aluguel sem fiador, via CredPago; plataforma de gestão imobiliária, por intermédio da Vista, e dados sobre condomínios, via 123i. “Vamos oferecer uma jornada imobiliária em Porto Alegre que reúne a melhor experiência digital do mercado, com o conhecimento local e atendimento humanizado da Auxiliadora”, afirma a Vice-Presidente de Operações da Loft, Maria Oldham.

Anúncios únicos

Para as pessoas interessadas em comprar e/ou vender um apartamento, o marketplace da Loft tem como principais diferenciais a oferta de uma experiência digital, com informações e preços verificados. O site também é o único que bloqueia anúncios duplicados. Cada apartamento exibido no marketplace da startup possui uma identificação única, uma espécie de número de CPF. Se houver uma tentativa de cadastro de um mesmo imóvel uma segunda vez, o sistema identifica e bloqueia a tentativa de cadastro, o que facilita o processo de busca para os que procuram um novo lar. “Isso melhora demais a experiência do usuário, que não perde tempo considerando apartamentos que ao final se revelam repetidos”, explica Oldham.

Foxter

A Foxter Cia Imobiliária, empresa adquirida pela Loft em setembro de 2021, também passa a partir de agora a anunciar os apartamentos dos seus clientes no site da Loft. A empresa vai operar exatamente nas mesmas regras de parceria que orientam o modelo chamado pela Loft de Win Together – o mesmo que norteia o acordo com a Auxiliadora. “A nossa experiência com a Foxter até aqui foi muito importante para que pudéssemos conhecer melhor como é o dia-a-dia de uma imobiliária de Porto Alegre e desenhássemos esse modelo de parceria, o Win Together”, diz Oldham. “Assim como a Auxiliadora Predial, que está em contato com a gente há muitos meses, nos ajudou a chegar a este modelo que vai criar o maior e melhor portfólio de apartamentos da cidade”, completa.