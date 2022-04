Acontece Braskem Recicla: últimos dias para visitar a estação de reciclagem e educação ambiental

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Estrutura permanecerá na Praça Montevidéu, Centro de Porto Alegre, até o próximo domingo (10). Foto: Moglia Comunicação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quem ainda não conheceu tem até o próximo domingo (10) para visitar a estação de reciclagem e educação ambiental, construída inteiramente com plástico de pós-consumo e que está localizada na Praça Montevidéu, em frente à prefeitura da Capital. O Braskem Recicla receberá todo tipo de resíduos para mostrar a importância de reciclar e como pode ser fácil e simples destinar corretamente os resíduos.

Qualquer pessoa poderá levar seus descartes recicláveis, como plásticos, papel, papelão, óleo de cozinha, eletrônicos e eletrodomésticos, metais, vidro, entre outros. A mobilização acontece diariamente, das 9h às 17h. A meta é coletar 3 toneladas de resíduos e gerar renda para a Associação de Catadores e Recicladores da Vila Chocolatão com a venda do material.

A segunda edição do Braskem Recicla em Porto Alegre também promove coletas itinerantes em estabelecimentos, além da divulgação de informações sobre pós-consumo de embalagens e o ciclo do plástico. Para as crianças, são oferecidos jogos interativos abordando a economia circular.

Outra iniciativa é a capacitação de integrantes das cooperativas de catadores da Capital, numa parceria com a Solos, startup baiana que desenvolve soluções inteligentes para a gestão de resíduos.

O Braskem Recicla é uma iniciativa da Solos, com patrocínio da Braskem, e conta com apoio do Sinplast, Prefeitura Municipal de Porto Alegre e Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece