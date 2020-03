Acontece Lojas Lebes é finalista no 14º Annual Markie Awards, promovido pela Oracle

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

Reconhecida por ações de melhora na experiência de consumo, a Lebes é a única empresa brasileira finalista na categoria The Apex Award for Best Overall Customer Experience. O resultado será conhecido no dia 25 de março. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Lojas Lebes, uma das maiores e mais importantes redes de varejo do sul do país, está entre as finalistas do 14th Annual Markies. A premiação, que conta com 14 categorias, reconhece os principais cases de sucesso nas áreas de varejo, marketing e experiência do consumidor.

A Lebes é a única empresa brasileira finalista na categoria The Apex Award for Best Overall Customer Experience e vai concorrer com outros players gigantes, como Australian National University, Dymocks, JetStar e Panasonic.

O case foi inscrito pela Pmweb, empresa parceira e referência em CRM, tecnologia, marketing e soluções estratégicas que conectam pessoas e dados. A Pmweb e a Lebes desenvolveram juntas estratégias e ações de marketing para entender e melhorar a experiência de consumo dos clientes online, offline e omnichannel.

O mapeamento das jornadas de compra e a implementação do Context Omnichannel Marketing possibilitaram a criação de grupos RFV, que tornou a base de clientes mais clusterizada e os disparos de e-mails e SMS mais assertivos. O impacto no resultado final da receita da Lojas Lebes foi surpreendente e gerou um crescimento de mais de 90% na receita das automatizadas.

A premiação do 14th Annual Markies acontece dia 25 de março, em Chicago, durante evento internacional da Oracle Modern Business Experience. Em decorrência do Corona Vírus, o resultado será divulgado por livestream, às 20h, no horário de Brasília.

