Por Redação O Sul | 5 de maio de 2022

De 02 a 15 de maio, a cada duas roupas compradas na Lebes, a rede vai doar uma terceira peça para instituições Foto: Divulgação/Lojas Lebes Foto: Divulgação/Lojas Lebes

Pelo segundo ano consecutivo, a Lojas Lebes promove a campanha “Compre e Doe”, uma iniciativa solidária que vai ajudar 10 instituições do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina que cuidam de crianças e adolescentes.

Com o mote “Juntos fazemos a diferença”, a edição deste ano pretende aquecer o coração da criançada e deixar o inverno um pouco mais confortável. A expectativa da rede de varejo é repetir o sucesso do ano passado e mostrar o calor humano de gaúchos e catarinenses.

Com esta ação, a partir de duas peças de roupas compradas na Lebes, a rede vai doar uma terceira peça para as entidades escolhidas em diferentes regiões do RS e SC. A participação na campanha acontece de forma automática, sem necessidade de cadastro ou custo adicional.

“A solidariedade faz parte do DNA do Grupo Lebes, que está sempre muito próximo das comunidades onde atua. Por isso, buscamos diversas formas de ajudar quem precisa e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Iniciativas como essa aquecem o coração de quem recebe e alegram ainda mais o de quem doa”, comenta Otelmo Drebes, presidente da Lebes.

A campanha “Compre e Doe” acontece de 02 a 15 de maio e a expectativa da rede é doar cerca de 30 mil peças de roupas.

Conheça as instituições que irão receber as doações

Hospital Santo Antônio – Porto Alegre

Instituto do Câncer Infantil – Porto Alegre

Hospital do Câncer de Caxias do Sul – Caxias do Sul

Associação Educativa Agostini – Passo Fundo

Centro de Formação São José – Santo Ângelo

Lar de Jesus – Pelotas

Saidan – Lajeado

Instituição Beneficente Lar de Mirian e Mãe Celita – Santa Maria

Associação Casa de Caridade Princesa – Tramandaí

Instituição Futuro Aprendiz – Araranguá – SC

O ranking das doações será atualizado diariamente no site da campanha.

