Rio Grande do Sul Lucro do Banrisul avança 38,8% no segundo trimestre

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2022

A rentabilidade anualizada atingiu 10,1% sobre o patrimônio líquido médio no segundo trimestre de 2022. Foto: Reprodução

O Banrisul registrou lucro líquido de R$ 227,8 milhões no segundo trimestre de 2022, aumento de 38,8% em relação ao trimestre anterior. O resultado reflete, especialmente, o crescimento da carteira de crédito, o aumento das receitas de prestação de serviço e de tarifas bancárias, além de um menor volume de tributos sobre o lucro. A rentabilidade anualizada atingiu 10,1% sobre o patrimônio líquido médio no segundo trimestre de 2022.

O banco gaúcho alcançou, no primeiro semestre de 2022, carteira de crédito no valor de R$ 44,6 bilhões, que representa ampliação de R$ 8 bilhões, equivalente a 21,7% na comparação com junho de 2021. O desempenho é em decorrência, principalmente, pelo crédito consignado para pessoa física, linhas de capital de giro para empresas, comércio exterior, agronegócio e imobiliário.

O crédito comercial pessoa física atingiu R$ 24,7 bilhões em junho de 2022, aumento de 12,9% nos últimos 12 meses. A evolução foi influenciada, especialmente, pelo crescimento das operações de crédito consignado, que alcançaram o montante de R$ 19,7 bilhões em junho de 2022.

As operações de crédito comercial pessoa jurídica, em junho de 2022, apresentaram crescimento de 26,9% em comparação com junho de 2021, atingindo saldo de R$ 7,9 bilhões. O resultado reflete, especialmente, o aumento das linhas de capital de giro, com destaque para o incremento nas linhas em Fundo Garantidor para Investimento – FGI.

Agronegócio

Alinhado à vocação mais fundamental da economia gaúcha e tendo o papel relevante no financiamento aos produtores rurais, o Banrisul segue apoiando o agronegócio do Rio Grande do Sul, uma de suas prioridades, e mantendo o foco no crescimento da carteira com pequenos e médios produtores por meio de recursos próprios, captações no mercado e repasses de linhas do BNDES.

Em 2021, o Banrisul abriu os primeiros Espaços Agro Banrisul, customizados e especializados no setor, para alcançar um número cada vez maior de pequenos e médios produtores em Santo Ângelo, Cruz Alta e Passo Fundo e, no segundo semestre de 2022, irá inaugurar novos espaços em Bagé, Sant’Ana do Livramento, Ijuí e Carazinho; já na nova estrutura que contempla atendimento personalizado, apoio técnico e orientação financeira para a atividade produtiva, oferecida por profissionais especialistas do setor.

No Plano Safra 2022/2023, o Banrisul tem como objetivo disponibilizar R$ 7,0 bilhões em crédito rural, expansão de 35% sobre o Plano Safra anterior. Em junho de 2022, a carteira de crédito rural atingiu R$ 5,4 bilhões, crescimento de 61,3% sobre o mesmo período no ano anterior.

Captação

Os recursos captados, constituídos por depósitos, recursos em letras e dívida subordinada, alcançaram R$ 68,0 bilhões em junho de 2022, ampliação de 3,6% nos últimos doze meses. Destaca-se a Letra de Crédito do Agronegócio, com R$ 720 milhões em estoque, crescimento de 142,4% no semestre, importante fonte de recursos para fomentar a demanda por crédito rural.

