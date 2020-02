Rio Grande do Sul Mãe e filho são presos transportando 20 kg de cocaína em Osório

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

A ação contou com o auxílio dos cães farejadores da Brigada Militar. Foto: Divulgação/PRF A ação contou com o auxílio dos cães farejadores da Brigada Militar. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Na tarde desta segunda-feira (17), na BR 101 em Osório, oficiais da PRF (Polícia Rodoviária Federal) prenderam duas pessoas que transportavam mais de 20 kg de cocaína e R$ 12 mil em uma Montana. A ação contou com o apoio da Brigada Militar.

Após receberem informações do serviço de inteligência da PRF, os policiais abordaram uma Montana com placas de São Paulo que transitava em direção à capital. Os dois ocupantes da caminhonete, uma mulher de 52 anos, e seu filho de 23, que dirigia o veiculo, disseram aos policiais que estavam indo visitar um familiar no litoral gaúcho.

Durante a revista minuciosa do veículo, os policiais verificaram a existência de alterações em sua lataria, que poderiam indicar o transporte de ilícitos. Após várias horas de desmontagem, seguindo a indicação dos cães farejadores da Brigada Militar, os policiais encontraram a droga e o dinheiro.

Com essa quantidade de droga, é possível fazer pelo menos 20 mil pinos da droga para revenda. A mãe e o filho disseram não saber da existência da cocaína e dos valores encontrados.

Os dois traficantes foram presos em flagrante, encaminhados para registro da ocorrência na Polícia Civil e recolhidos ao presídio.

