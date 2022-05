Inter Mano Menezes afirma que classificação do Internacional era obrigação

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2022

(Foto: Ricardo Duarte/S.C Internacional) Foto: Ricardo Duarte / Internacional

O Internacional garantiu a classificação para a segunda fase da Copa Sul-Americana vencendo o 9 de Octobre por 5 a 1, em casa, e contando com o empate do Guaireña, fora de casa, por 1 a 1, com o Independiente Medellín. Com os resultados, o Inter terminou como líder do grupo E, com 12 pontos.

Após o jogo, o técnico Mano Menezes e o volante Rodrigo Dourado, concederam entrevista coletiva. O treinador colorado não comemorou a classificação, mas destacou o desempenho da equipe. “Era nossa obrigação passar pela fase de grupos, mas precisávamos fazer dez dos últimos doze pontos para conseguir isso.”

Destaque da partida com 3 gols marcados, Dourado comentou sobre as vaias que vinha recebendo e as poucas oportunidades. “Antes do Mano chegar, eu vinha jogando pouco e mesmo assim era vaiado. É normal, faz parte do torcedor. Só jogando poderia mudar essa situação. Espero poder manter isso.” Ainda sobre a torcida, o volante ressaltou a importância do apoio. “Espero que eles estejam não só do meu lado, mas do time inteiro. O apoio deles é muito importante.”

Ao final, Mano destacou o trabalho que vem sendo realizado. ” O caminho que começamos a construir é bom. Nos traz um futuro muito promissor. ” O próximo compromisso do Internacional é pelo Campeonato Brasileiro, no dia 30 de maio, às 20h, contra o Atlético-GO, no Beira-Rio.

