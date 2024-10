Colunistas Mar adentro

Por Leandro Mazzini | 1 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A assessoria parlamentar da Marinha do Brasil solicitou ao Congresso Nacional R$ 2 milhões em emendas parlamentares para operações secretas. Entre os argumentos, aponta ações sigilosas para combate ao tráfico de entorpecentes. Dados oficiais são claros: a cada dia mais surgem apreensões da Polícia Federal de cargas de cocaína e outras drogas nos portos do Brasil. O tráfico marítimo é a principal rota de saída e chegada dos produtos. A verba é imprescindível. A Marinha já vai estrear em breve o submarino de propulsão nuclear – que pode fazer a rota Rio de Janeiro-Salvador em apenas dois dias – e fortalecer a fiscalização de embarcações da costa.

Terno novo

O ministério do poste de luz (como dizem os prefeitos do interior sobre uma das grandes demandas de eleitores) está perto de iluminar o futuro político do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Na minirreforma vindoura, ele é o potencial sucessor do correligionário Alexandre Silveira – que deve voltar a disputar o Senado. Lula da Silva quer turbinar o nome de Pacheco como seu candidato ao Governo de Minas.

Fogo no zap

Governadores do centro e da direita criaram há mais de ano um grupo de whatsapp e articularam, na semana passada, um ‘não’ coletivo ao Palácio do Planalto para evitar fotos com o presidente Lula da Silva na reunião sobre incêndios Brasil adentro. Apenas assessores de secretarias, e alguns secretários de meio ambiente, apareceram.

Fator Alcolumbre

Existe uma pedra, e grande, no projeto político do deputado federal Elmar Nascimento (BA) para presidente da Câmara. Elmar é do mesmo partido de Davi Alcolumbre – praticamente garantido o futuro presidente do Senado: Será difícil o União Brasil ter o controle das duas Casas. A conferir.

Amorim, de novo

Depois de humilhado publicamente por Nicolás Maduro e seu cupincha Diosdado Cabello, a dupla de ditadores da Venezuela, o ex-chanceler Celso Amorim, hoje assessor especial de Lula da Silva, quer priorizar o contato com a China na tentativa de o Brasil ajudar na negociação de paz entre Rússia e Ucrânia. Mas a proposta é ignorada.

Plantinhas poderosas

Acredite, caro leitor. O Senado Federal mantém há anos um viveiro para cultivar plantas ornamentais que decoram a Casa e gabinetes, com três servidores bem pagos, a 1 km atrás do Palácio do Planalto. O que salva sua existência, diante dos custos, são as atividades extra curriculares para estudantes e visitas guiadas.

(colunaesplanada@gmail.com)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/mar-adentro/

Mar adentro

2024-10-01