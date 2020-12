Mundo Mariah Carey volta ao top Billboard Hot 100 com ‘All I Want For Christmas Is You”

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

Cantora também completou 83 semanas de liderança na parada de singles dos Estados Unidos. (Foto: Divulgação)

Mariah Carey voltou ao top da ‘Billboard Hot 100’ com a música natalina All I Want For Christmas Is You, de 1994. A notícia foi divulgada no site oficial da Billboard na segunda (14). Além dela, a canção Feliz Navidad, de Jose Feliciano, entrou no top 10 pela primeira vez, cinquenta anos após seu lançamento.

Mariah Carey completou 83 semanas de liderança na parada de singles dos Estados Unidos, quebrando o próprio recorde. Os outros artistas com mais tempo no topo da parada são Rihanna, com 60 semanas, e Beatles, com 59. Em dezembro de 2019, a cantora tornou-se a primeira artista a liderar o ranking da Billboard em quatro décadas diferentes.

O clássico natalino foi lançado em 1994 por Mariah Carey, mas todo ano volta ao grupo de músicas mais ouvidas, junto com outras produções que também fazem referência ao Natal. No ano passado, Mariah decidiu fazer uma campanha mais ofensiva para que a música alcançasse o topo de lista e decidiu lançar um novo clipe da música, 25 após a sua estreia.

Roupa Nova

Sandy e Lucas Lima emocionaram o público ao gravar um vídeo em homenagem ao vocalista do Roupa Nova, Paulinho, que morreu na segunda (14). O vocalista da banda morreu por COVID e a notícia do falecimento deixou a irmã de Junior bem abalada. A cantora escolheu um lugar escuro em casa, com iluminação baixa, para filmar um tributo ao artista. Acompanhada do marido, Lucas Lima, no violão, a filha de Xororó soltou a voz ao som do hit “Volta Pra Mim”.

Sandy explicou o motivo da homenagem na legenda do vídeo. De acordo com a cantora, a banda de Paulinho acende memórias especiais. “Minha relação com o Roupa Nova vem de cedo, essa música fez parte da minha infância. Lembro de, muito pequena, me impressionar com os agudos potentes do Paulinho. Fui a muitos shows como fã, influenciada e acompanhada pelos meus pais”, relatou a artista, que saiu em turnê em 2019 para relembrar a história de Sandy & Junior.

Sandy agradeceu ao Roupa Nova, inclusive, por fazer parte de um dos maiores sucessos de sua carreira com a dupla Sandy & Junior. “Na adolescência, meu irmão e eu gravamos 2 dos nossos maiores sucessos, compostos por integrantes da banda, ‘A Lenda’ e ‘Aprender a Amar'”, destacou.

Ainda na legenda, Sandy relembrou o momento em que pôde participar do show de Roupa Nova. “Em 2010, participei do DVD de comemoração dos seus 30 anos de carreira, cantando ‘Chuva de Prata’ com o Serginho. Fiquei honrada de estar nesse momento especial que guardo no coração”, celebrou a artista.

Sandy revelou ainda o motivo da gravação e o carinho pelo cantor Paulinho. “Entre essas e outras histórias, o carinho sempre foi imenso e mútuo. Por isso, não poderia deixar de registrar aqui a minha humilde homenagem à família, aos amigos, incluindo todos do Roupa, e aos fãs pela enorme e triste perda. Meu amor para vocês”, finalizou a musa.

