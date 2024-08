Futebol Mbappé estreia com gol, Vinícius Júnior é decisivo e Real Madrid conquista a Supercopa da Europa

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Com uma jogada individual, Vini Jr. quebrou as linhas da Atalanta e deu a assistência para Valverde abrir o placar. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ainda no clima olímpico, o ‘Dream Team’ do futebol europeu conquistou o primeiro título na temporada. No Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia, o Real Madrid superou a Atalanta por 2 a 0 – gols de Valverde e Mbappé – e ficou com o troféu da Supercopa da Europa, torneio entre o vencedor da Champions League e da Europa League da temporada 2023/2024.

Se a expectativa para a partida dessa quarta-feira (14) já era grande, quando as escalações foram divulgadas – cerca de uma hora antes da bola rolar – a expectativa triplicou. Todos estavam ansiosos para ver como seria o primeiro jogo do Real Madrid com Bellingham, Vinícius Júnior, Mbappé e Rodrygo.

Os momentos iniciais de partida foram um pouco decepcionantes – é bem verdade. Muito por conta da postura da Atalanta, que entrou com a estratégia de picar o jogo e sair em velocidade nas costas de Mendy, o Real Madrid não fez um bom primeiro tempo. Mbappé parecia um pouco ansioso, enquanto Vini e Rodrygo ficaram presos na boa marcação do time italiano. Na única jogada em que os brasileiros se encontraram, Rodrygo recebeu assistência de Vini e carimbou o travessão.

Na etapa final, a Atalanta não resistiu e o Real Madrid deslanchou. E deslanchou da forma que o mundo do futebol ficou acostumado nas últimas temporadas – com os pés de Vini Jr. O brasileiro fez das suas e mostrou porque é um dos favoritos ao posto de melhor jogador do mundo. Com uma jogada individual, quebrou as linhas da Atalanta e deu a assistência para Valverde abrir o placar.

E se por um lado Vini Jr. mostrou o que sabe fazer de melhor, não demorou muito para Kylian Mbappé dar o seu cartão de visitas ao torcedor do Real Madrid. Talvez na única boa chance que teve de marcar, o atacante francês recebeu assistência de Bellingham e fez o primeiro gol com a camisa do Real Madrid – assim como foi em sua estreia pelo Paris Saint-Germain.

Apesar de não ter feito um jogo brilhante, o Real Madrid contou com o brilho das suas estrelas para vencer a Atalanta e levantar o primeiro troféu da temporada, que enche os olhos do torcedor madridista de esperança e que gera uma enorme expectativa naqueles que admiram o bom futebol europeu. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/mbappe-estreia-com-gol-vinicius-junior-e-decisivo-e-real-madrid-conquista-a-supercopa-da-europa/

Mbappé estreia com gol, Vinícius Júnior é decisivo e Real Madrid conquista a Supercopa da Europa

2024-08-14