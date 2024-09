Saúde Médica explica os sintomas da celulite facial

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2024

Quadro infeccioso geralmente é causado por bactérias que se infiltram nas camadas subcutâneas da pele. (Foto: Reprodução)

A celulite facial é uma infecção bacteriana grave que pode comprometer rapidamente a saúde e o bem-estar do paciente. Apesar do nome similar, ela não está relacionada às celulites estéticas causadas pelo acúmulo de gordura sob a pele.

“É um processo inflamatório agudo difuso nos tecidos subcutâneos”, explica Marcelle Nogueira, PhD em Dermatologia e médica pesquisadora da Universidade de São Paulo (USP).

Segundo a dermatologista, a celulite facial geralmente é causada por bactérias Staphylococcus aureus e Streptococcus, que se infiltram nas camadas subcutâneas por possíveis portas de entrada, como infecção dentária (cáries ou periodontites), infecção em procedimentos cirúrgicos, cortes, picadas de insetos e traumas em geral. Em casos raros, acnes inflamadas também podem gerar o quadro.

Independentemente do tipo de porta de entrada para a infecção, os sintomas são semelhantes: vermelhidão, inchaço e calor local (aquecimento da região) ou febre. Também pode formar uma coleção de pus que, em alguns casos, drena espontaneamente.

O tratamento típico é feito com antibióticos associados à terapia com calor, além da eliminação do foco de infecção.

“Em alguns casos, pode ser necessário tratamento cirúrgico, como drenagem do abcesso. Para os casos mais graves, a internação é necessária e inclui uso de antibiótico endovenoso e monitoramento dos sinais vitais”, completa a dermatologista.

Se não for tratada, a infecção pode progredir para um quadro de sepse, infecção generalizada e até mesmo choque séptico. “Por isso, é fundamental um bom exame clínico, muitas vezes complementado com exames laboratoriais e de imagem”, alerta Marcelle Nogueira.

Prevenção

A melhor forma de evitar o surgimento da celulite facial é estabelecer uma rotina de higiene adequada, mantendo a pele limpa e cuidando de pequenos ferimentos conforme orientações profissionais.

Os sintomas mais comuns incluem inchaço na face, com aspecto endurecido e avermelhado, frequentemente acompanhado de febre e dor. Em casos mais graves, a especialista explica que o paciente pode sentir dificuldade para respirar, engolir e falar.

Com o agravamento do diagnóstico, as complicações podem provocar comprometimento das vias aéreas e de estruturas vitais do organismo, como o coração, mediastino e cérebro.

Tratamento

O tratamento da celulite facial requer atenção médica imediata para evitar complicações mais sérias, como abscessos ou disseminação da infecção para outras partes do corpo.

Em casos leves, o uso de antibióticos e analgésicos pode ser eficaz para combater as dores e a infecção. No entanto, em situações mais críticas, pode ser necessário recorrer a abordagens cirúrgicas. É fundamental consultar um médico para avaliação e orientação específicas.

“Em casos graves, é preciso realizar a drenagem cirúrgica com remoção da causa. Se o paciente estiver com dificuldade extrema de respirar, causada pela obstrução das vias aéreas, também pode ser preciso uma traqueostomia”, alerta a cirurgiã bucomaxilofacial do Hospital Jayme da Fonte, Roberta Souza.

Apesar da complexidade do quadro, o cuidado com a saúde bucal e os bons hábitos de higiene são suficientes para evitar o aparecimento da celulite facial.

