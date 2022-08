Acontece Melnick premia 36 empresas no evento “Melhores do Ano” – Oscar da Construção Civil

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2022

Considerado o “Oscar da construção civil”, o evento premiou 36 fornecedores em 16 categorias pelo desempenho em 2022 Foto: Jonas Adriano Foto: Jonas Adriano

A Melnick – uma das maiores construtoras e incorporadoras do RS – realizou na segunda (22), a 21ª edição do “Melhores do Ano”, evento de premiação que reconhece e valoriza seus principais parceiros e fornecedores.

Considerado o “Oscar da construção civil”, o evento premiou 36 fornecedores em 16 categorias pelo desempenho em 2022. A premiação, considerada a maior do segmento no Estado e uma das maiores do Brasil, ocorreu na sede da Sogipa (Sociedade de Ginástica de Porto Alegre) e reuniu mais de 600 pessoas.

No encontro, a Melnick destacou a importância do evento e sua constante busca pela qualidade de seus fornecedores. Segundo Rubem Piccoli, Diretor de Engenharia da Melnick, muito mais que um reconhecimento social, a premiação fortalece a relação entre a empresa e seus fornecedores e colaboradores terceirizados.

“É o momento de valorizar nossos parceiros pelo trabalho e dedicação dispensados ao longo do ano e que nos ajudam a construir produtos fantásticos que superam as expectativas de nossos clientes”, afirma Piccoli.

Os prêmios destacaram as melhores empresas prestadoras de serviço nas principais atividades executadas nos canteiros de obra: estrutura, instalações elétricas, instalações hidráulicas, impermeabilização, drywall, cerâmica, esquadrias e pintura. A incorporadora também premiou as melhores obras avaliando a aplicação de processos e procedimentos de acordo com o programa de qualidade ISO 9001, aspectos de organização, segurança, qualidade, assistência técnica e gestão.

Confira a lista completa dos premiados:

Programa de Avaliação de Segurança (PAS) 2019: Obra Go 1092

Programa de Avaliação de Segurança (PAS) 2020: Obra High Garden

Programa de Avaliação de Segurança (PAS) 2021: Obra Go 24

Programa de Avaliação de Desempenho e Conformidade nos Processos de Qualidade (PAP) 2019: Obra Artur 505

Programa de Avaliação de Desempenho e Conformidade nos Processos de Qualidade (PAP) 2020: Obra High Garden

Programa de Avaliação de Desempenho e Conformidade nos Processos de Qualidade (PAP) 2021: Obra Casavista

Melhor Performance em Assistência Técnica 2021: Obra MaxPlaza

Destaques Mão de Obra | Categoria Estrutura 2021: Herba (Victor), M.B. Correa (Brocca) e Vargas & Lucena

Destaques Mão de Obra | Categoria Obra Bruta 2021: Segatto

Destaques Mão de Obra | Categoria Instalações Elétricas 2021: Camões e RHS

Destaques Mão de Obra | Categoria Instalações Hidráulicas 2021: Astudilla e Da Silva Santos

Destaques Mão de Obra | Categoria Impermeabilização 2021: AMD Eng. (Dienstmann) e RBL Engenharia

Destaques Mão de Obra | Categoria Cerâmica 2021: I.C Reforma e Valdecir Antonio Kritli (WK)

Destaques Mão de Obra | Categoria Pintura 2021: AF Pinturas e Foz Pinturas

Destaques Mão de Obra | Categoria Drywall 2021: LG Rodrigues (Masterwall) e New Gesso

Destaques Mão de Obra | Categoria Esquadrias 2021: Alubauen, Artmont e Sejal

Revelação 2021: Jefferson Vitorino (Vicon) e Emprearte Distribuidora de Gesso

Destaques Materiais 2021: Fancolor, Torri, Pisoni, Plenobras e Protefix

Destaques Parceiros 2021: Dra Pisos, Glasspoa, RA Sistemas, BDS Ar Condicionado, Emaline, Instalsystem, Naturalle e Unni Monitoramento

Destaques Urbanizadora 2021: Instaladora Elétrica Mercúrio e ASK Participações

