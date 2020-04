| Mesa Brasil Sesc tem livro de receitas nutritivas e com aproveitamento dos alimentos

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2020

(Foto: Divulgação/ Programa Mesa Brasil Sesc)

Evitar o desperdício de alimentos é um grande desafio e pode ser uma estratégia para evitar a ida frequente ao supermercado durante o período de pandemia da Covid-19. O Mesa Brasil Sesc, rede de solidariedade que faz a mediação para a doação de alimentos em todo o Brasil, também realiza ações educativas que promovem o aproveitamento integral, a nutrição adequada e a reeducação alimentar.

As nutricionistas do programa no Sesc/RS desenvolveram receitas de pratos salgados, doces e sucos que podem ser feitas em casa como novas experiências culinárias e representar o início de uma mudança de hábitos. O livro de receitas está disponível.

Confira abaixo algumas inspirações:

Panqueca de espinafre com queijo

Ingredientes

Massa

1 xícara (chá) de talos e folhas de espinafre, cenoura e beterraba, cortados e cozidos

1 xícara (chá) de leite

2 ovos

1 xícara (chá) de farinha de trigo

1/2 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de manteiga

Recheio

200 g de espinafre

2 dentes de alho picados

2 colheres (sopa) de azeite

4 fatias de muçarela

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Massa: Bata todos os ingredientes no liquidificador até que se forme uma mistura homogênea. Em uma frigideira, coloque um fio curto de óleo e espalhe com ajuda de um papel-toalha. Coloque uma concha da massa e vire a frigideira cuidadosamente, espalhando a massa por igual no fundo. Deixe dourar dos dois lados.

Recheio: Doure o alho picado no azeite e em seguida adicione o espinafre, temperando com sal e pimenta-do-reino. Adicione o queijo e misture até que ele derreta completamente. Coloque um pouco do recheio no centro da massa de cada panqueca e enrole cuidadosamente.

Cuca de casca de banana

Ingredientes

4 xícaras (chá) de casca de banana

2 ovos

2 xícaras (chá) de leite integral

2 colheres (sopa) de manteiga

3 xícaras (chá) de açúcar refinado

3 xícaras (chá) de farinha de rosca

1 colher (sopa) de fermento em pó

1/2 xícara (chá) de uva-passa

ou frutas cozidas e picadas

Farofa

1 colher (sopa) de manteiga

1 xícara (chá) de açúcar refinado

1 xícara (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de canela em pó

1/2 banana esmagada

Modo de preparo

Bata as claras em neve e reserve na geladeira. Bata no liquidificador as gemas, o leite, a manteiga, o açúcar e as cascas das bananas. Despeje essa mistura em uma vasilha e acrescente a farinha de rosca e as uvas-passas. Mexa bem. Acrescente as claras em neve e o fermento. Coloque a massa em uma forma untada e, por cima, a farofa. Leve ao forno preaquecido a 180° e asse por 40 minutos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de |