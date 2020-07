Esporte Messi faz o gol 700 da sua carreira

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Lionel Messi tornou-se o segundo jogador em atividade a alcançar os 700 gols oficiais. (Foto: Reprodução)

Menos de uma semana depois de completar 33 anos e 862 jogos depois, Lionel Messi tornou-se o segundo jogador em atividade a alcançar os 700 gols oficiais. Não é tão difícil adivinhar o outro autor de tal façanha que continua em campo: Cristiano Ronaldo.

O português atingiu a incrível marca das sete centenas de bolas na rede em outubro do ano passado, na derrota por 2 a 1 de Portugal para a Ucrânia. Tinha 34 anos. E 976 partidas disputadas. Ou seja: Messi precisou de 114 jogos a menos para marcar a mesma quantidade de gols.

Confira a comparação entre ambos:

Messi: 33 anos e seis dias; 862 jogos; 700 gols; 0,81 gol por jogo de média.

Cristiano Ronaldo: 34 anos, oito meses e nove dias; 976 jogos; 700 gols; 0,71 gol por jogo de média.

No momento, Cristiano Ronaldo tem 728 gols em 1007 partidas oficiais na sua carreira. A projeção indica que ainda vai levar muito tempo para Messi alcançar o português em seus números gerais, caso ambos continuem com as respectivas médias. Seriam necessárias cerca de 280 partidas.

Cristiano atingiu os 700 com mais gols pela seleção: 95 (agora são 99). Messi tem 70 gols pela Argentina e 630 no Barcelona.

Confira mais algumas curiosidades e comparações dos dois jogadores. Os números considerados de Cristiano são sempre os obtidos pelo atacante da Juventus até os seus 700 gols.

Gols de bola parada

Cristiano Ronaldo: 167 (54 de falta e 113 de pênalti)

Messi: 142 (52 de falta e 90 de pênalti)

Em que campo?

Messi: Visitante – 271; Neutro – 32; Mandante – 397

Cristiano Ronaldo: Visitante – 279; Neutro – 39; Mandante – 382

Ocorrência dos gols por jogo

Messi: 1 por jogo –264; 2 por jogo – 133; 3 por jogo – 47; 4 por jogo – 6; 5 por jogo –1.

Cristiano Ronaldo: 1 por jogo – 282; 2 por jogo – 122; 3 por jogo – 44; 4 por jogo – 8; 5 por jogo – 2

Temporada mais goleadora

Messi: 2011/12: 82 gols

Cristiano Ronaldo: 2011/12: 69 gols

Quem mais alcançou os 700?

Segundo a “RSSSF”, organização de dados e estatísticas do futebol, apenas sete jogadores marcaram 700 ou mais gols em jogos oficiais, entre eles Messi e Cristiano Ronaldo. Dois brasileiros integram a lista: Romário, com 772 gols, e Pelé, com 767. Os demais são Josef Bincan (Áustria/Thecoslováquia), Puskas (Hungria) e Gerd Müller (Alemanha).

Mas o Rei não tem 1282 gols? Tal número considera amistosos e jogos não oficiais. Excursões e partidas amigáveis contra equipes de todo o mundo, inclusive as mais tradicionais da Europa, faziam parte da rotina do Santos naquela época.

A “RSSSF” separa as duas contagens. Em ambas, Pelé alcançou os 700 gols com menos partidas do que Messi. Confira as comparações:

Pelé (todos os jogos): 24 anos, cinco meses e 25 dias (Santos 5 x 2 Fluminense, Torneio Rio-São Paulo de 1965); 595 jogos; 700 gols; 1,17 gol por jogo de média.

Pelé (apenas jogos oficiais): 33 anos, um mês e 19 dias (Santos 4 x 0 Grêmio, Brasileirão de 1973); 709 jogos; 700 gols; 0,98 gol por jogo de média.

Messi (jogos oficiais): 33 anos e seis dias; 862 jogos; 700 gols; 0,81 gol por jogo de média.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte