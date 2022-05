Esporte Messi ficou incrédulo com virada do Real Madrid sobre o Manchester City; veja o que o craque do PSG disse

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











“Nem fu***, seu p***. Não pode ser...”, escreveu o craque argentino. Foto: Reprodução/Twitter “Nem fu***, seu p***. Não pode ser...”, escreveu o craque argentino. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Real Madrid perdia por 1 a 0 até os 45 do segundo tempo, mas conseguiu grande virada em cima do Manchester City, venceu por 3 a 1 na prorrogação e foi à final da Champions League. Até Lionel Messi, do PSG, ficou impressionado com o feito dos merengues na partida de quarta-feira (4), seus eternos rivais.

Ex-companheiro de Messi na seleção argentina, Sergio Aguero revelou uma mensagem de texto do jogador do PSG durante a transmissão da partida. A mensagem de Messi para Aguero veio após o segundo gol do Real, marcado por Rodrygo, e foi lida no ar.

“Léo me escreveu”, disse Aguero. “O que disse Léo?”, questionou Tévez. “Nem fu***, seu p***. Não pode ser…”, completou Aguero.

A virada colocou o Real Madrid na final da Champions League diante do Liverpool, no dia 28 de maio, em Paris. O Real busca ampliar a própria soberania e conquistar o seu 14º troféu.

Brasileiro protagonista

Rodrygo foi o protagonista da virada história que deu a classificação ao Real Madrid à final da Champions League. Em entrevista ao jornal “Marca”, o brasileiro, que saiu do banco, revelou que achava impossível a equipe reverter o resultado, mas disse que após o seu primeiro gol passou a acreditar.

“Não posso mentir porque dessa vez parecia ser impossível. Eu pensei que já estávamos fora, mas depois do primeiro gol eu comecei a acreditar mais e não tive nem tempo para pensar muito porque em seguida veio o segundo. E estou muito feliz por estar em minha primeira final da Champions… Estou realizando um sonho de menino”, contou o atacante.

O atacante de 21 anos reconheceu a dificuldade do jogo da final, que acontece no dia 28 de maio, contra o Liverpool, mas disse que a equipe vai estar preparada para conquistar mais um título de Champions League para o clube.

“Vamos atrás da 14ª (Taça de Champions) sabemos que vai ser outra partida bem difícil, como todas as outras da Champions que jogamos, mas vamos treinar e estar bem concentrados para ganhar”, disse.

A campanha do Real Madrid nesta edição de Champions League, sobretudo no mata-mata, tem sido marcante. A equipe enfrentou o PSG de Mbappé, Neymar e Messi nas oitavas de final e se classificou com um hat-trick de Benzema no segundo tempo, virando o resultado. E nas quartas, os merengues viraram nos acréscimos, contra o Chelsea. Agora, foi a vez do Manchester City ser a vítima dos merengues em mais uma virada emocionante.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte