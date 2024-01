Tecnologia Microsoft demite quase 2 mil funcionários na área de games como Call of Duty e Candy Crush

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2024

Os setores com maior impacto foram as empresa Activision, Blizzard e King. (Foto: Microsoft)

A Microsoft demitiu 1.900 pessoas de suas áreas de games nessa quinta-feira (25). Os setores com maior impacto foram as empresa Activision, Blizzard e King, adquiridas por US$ 69 bilhões em um negócio finalizado em outubro de 2023, e Xbox, que inclui o videogame, estúdios de desenvolvimento de jogos e o serviço Gamepass.

A área de games da empresa tinha cerca de 22 mil funcionários antes do corte. A Microsoft é avaliada em mais de US$ 3 trilhões, sendo a segunda companhia (depois da Apple) de quebrar a marca do trilhão em valor de mercado.

A Activision é responsável pela série de sucesso “Call of Duty”, a Blizzard por jogos como “World of Warcraft”, “Overwatch”, “Diablo” e “Hearthstone”, e a King pelo sucesso dos celulares “Candy Crush”.

O presidente da Blizzard, Mike Ybarra, e um dos fundadores do estúdio, Allen Adham, também saíram da empresa.

“É um dia extremamente difícil para mim e minha energia e apoio estarão focados em todos os indivíduos incríveis afetados” pela decisão da empresa, disse Ybarra em sua conta na rede social X, antigo Twitter.

Em comunicado enviado aos funcionários afetados pelas demissões, o chefe da divisão Xbox, Phil Spencer, afirmou que os cortes ocorreram após serem encontradas sinergias entre as duas empresas.

Spencer disse aos trabalhadores que a Microsoft e a Activision estão comprometidas em encontrar uma “estrutura de custos sustentável” para expandir o negócio de jogos online, que emprega 22 mil pessoas.

“Juntos, definimos prioridades, identificamos áreas de sobreposição e garantimos que estamos todos alinhados nas melhores oportunidades de crescimento”, acrescentou.

Em 2022, a Microsoft comprou a Activision Blizzard, uma das maiores empresas de games do mundo, por US$ 68,7 bilhões, cerca de R$ 379 bilhões. Este valor foi a maior aquisição do mercado de jogos. O negócio foi concluído em outubro de 2023.

A última vez que a Microsoft anunciou grandes demissões foi há um ano, afetando 10 mil funcionários.

Íntegra do comunicado

“Faz um pouco mais de três meses desde que as equipes de Activision, Blizzard e King se juntaram à Microsoft. À medida que avançamos em 2024, a liderança da Microsoft Gaming e Activision Blizzard está comprometida em alinhar uma estratégia e um plano de execução com uma estrutura de custos sustentável que apoiará todo o nosso crescente negócio. Juntos, estabelecemos prioridades, identificamos áreas de sobreposição e garantimos que todos estejamos alinhados nas melhores oportunidades de crescimento.

Como parte desse processo, tomamos a dolorosa decisão de reduzir o tamanho de nossa força de trabalho em jogos em aproximadamente 1.900 cargos, dos 22.000 membros de nossa equipe. A Equipe de Liderança em Jogos e eu estamos comprometidos em conduzir esse processo da maneira mais ponderada possível. As pessoas diretamente afetadas por essas reduções desempenharam um papel importante no sucesso da Activision Blizzard, ZeniMax e das equipes Xbox, e devem se orgulhar de tudo o que conquistaram aqui. Somos gratos por toda a criatividade, paixão e dedicação que trouxeram aos nossos jogos, jogadores e colegas. Forneceremos todo o nosso apoio àqueles que forem impactados durante a transição, incluindo benefícios de rescisão conforme as leis locais de emprego. Aqueles cujas funções serão impactadas serão notificados, e pedimos que tratem seus colegas que estão partindo com respeito e compaixão, consistentes com nossos valores.

Olhando para o futuro, continuaremos a investir em áreas que impulsionarão nosso negócio e apoiarão nossa estratégia de levar mais jogos a mais jogadores ao redor do mundo. Embora este seja um momento difícil para nossa equipe, estou tão confiante quanto sempre em sua capacidade de criar e nutrir jogos, histórias e mundos que unem os jogadores.” Phil Spencer.

Cortes no Google

A dona do Windows não é a primeira empresa a cortar pessoal em 2024. No início de janeiro, o Google anunciou o desligamento de centenas de funcionários em todo o mundo. O Google não deu detalhes do impactado das demissões no Brasil, mas disse que “alguns times continuam a fazer parte das mudanças organizacionais, que incluem a eliminação de alguns cargos globalmente”.

