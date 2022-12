Tecnologia Microsoft e LinkedIn lançam programa de capacitação para 10 milhões de pessoas

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2022

As empresas estão fornecendo acesso gratuito a 350 cursos e seis novas certificações. (Foto: Pexels)

A Microsoft e o LinkedIn anunciaram novidades do seu programa de capacitação para o mercado de trabalho. Através do programa “Habilidades para o Emprego”, as empresas estão fornecendo acesso gratuito a 350 cursos e seis novas certificações para as carreiras mais procuradas na economia digital.

O programa “Caminhos para aprender habilidades para o emprego” ainda oferece 50 mil assinaturas de LinkedIn Premium que dá acesso aos 18 mil cursos do LinkedIn Learning. O objetivo é ajudar a treinar e certificar 10 milhões de pessoas globalmente até 2025.

Este lançamento se baseia na Iniciativa Global Skilling que ajudou a 80 milhões de candidatos ao redor do mundo a acessarem recursos para o desenvolvimento de suas habilidades digitais. No Brasil, a iniciativa treinou 1,3 milhão de pessoas desde julho de 2020, tendo como principais caminhos de aprendizagem:

— Letramento Digital e Produtividade;

— Fundamentos de Inteligência Artificial;

— PowerApps;

— Power BI;

— Fundamentos do Azure;

— Introdução ao C# (C Sharp);

— Fundamentos de Power Platform;

— Gestão da Colaboração de Equipes com o Microsoft 365;

— Proteção Contra Ameaças de Segurança com o Microsoft 365.

Na nova etapa, o programa “Caminhos para aprender habilidades para o emprego” disponibiliza os conteúdos também em português, incluindo 63 cursos totalmente gratuitos. Parte do conteúdo estará disponível para download, com exercícios, testes, planos de aula, entre outras atividades que poderão ser realizadas sob demanda. Outros 48 cursos com certificação também estarão disponíveis no LinkedIn.

Cargos em alta

Uma pesquisa do LinkedIn e do Burning Glass Institute apontam que os seis cargos com alta demanda no mercado atualmente são: Assistente Administrativo, Gerente de Projetos, Analista de Negócios, Administrador de Sistemas, Desenvolvedor de Software e Analista de Dados.

Segundo a Microsoft, os novos cursos e certificados serão oferecidos em sete idiomas, visto que a expansão se baseia no compromisso da empresa em oferecer oportunidades econômicas inclusivas para que alunos de todo o mundo tenham acesso às habilidades, tecnologias e oportunidades necessárias para obterem sucesso na economia digital.

Ao concluir uma trilha de aprendizagem, os alunos receberão certificados digitais do LinkedIn que indicam aos empregadores a conquista e fluência do candidato naquele conjunto de habilidades. Os conteúdos podem ser acessados gratuitamente na página oficial da Microsoft Brasil e no LinkedIn.

