Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2021

A tendência, segundo Roma, é que os beneficiários recebam também o valor retroativo ao mês de novembro. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O ministro da Cidadania, João Roma, afirmou que o primeiro pagamento de R$ 400 do Auxílio Brasil deve ocorrer ainda em dezembro. A tendência, segundo Roma, é que os beneficiários recebam também o valor retroativo ao mês de novembro.

A declaração do ministro ocorreu durante evento que marcou a assinatura dos decretos que regulamentam o Auxílio Gás, programa do governo federal para subsidiar o gás de cozinha.

Nesta quinta-feira, o Senado aprovou a PEC dos Precatórios, que agora voltará para a Câmara. Após essa votação, o projeto irá para sanção do presidente e abrirá espaço no teto para o aumento do Auxílio Brasil.

O valor do benefício de R$ 400 no último ano de mandato foi determinado pelo presidente Bolsonaro e é visto como uma das estratégias do governo na campanha pela reeleição.

“O pagamento chegará aos brasileiros ainda em dezembro. Só posso precisar a data após a definição final na Câmara, mas da maneira como já está aprovada a PEC no Senado, e a MP do Auxílio Brasil também na Câmara e no Senado, conseguiremos fazer chegar ainda no mês de dezembro o pagamento mínimo de R$ 400 a todos os beneficiários do programa”, disse Roma.

O ministro da Cidadania afirmou ainda que a situação das 2 milhões de famílias que estavam na fila do Bolsa Família também já está equacionada. Com isso, o governo espera aumentar o número de famílias beneficiadas para cerca de 17 milhões com o novo pagamento.

“Iremos envidar todos os esforços para que o quanto antes esses recursos cheguem. Os prazos estão apertados e estão além do que esperávamos, mas isso não será obstáculo para que a gente consiga cumprir a nossa missão”, afirmou.

Durante o evento, o presidente Jair Bolsonaro também comemorou a aprovação da PEC dos Precatórios no Senado. O presidente negou, entretanto, que a medida seja um calote nas dívidas judiciais do governo.

“A última boa notícia também vem agora, depois de passar pela Câmara, o Senado Federal. A aprovação já em segundo turno da PEC dos Precatórios. Deixo bem claro, não a PEC do Calote”, disse o presidente, que completou: “Nós dá uma folga no Orçamento para, inclusive, mais do que dobrar o tíquete médio do antigo Bolsa Família, atual Auxílio Brasil.” As informações são do jornal O Globo.

