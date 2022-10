Economia Ministro da Economia da Colômbia quer ajuda do Brasil para implementar o Pix

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2022

Paulo Guedes não deu mais detalhes de como seria essa ajuda, mas afirmou que os colombianos estão interessados em saber mais sobre o sistema Foto: Fenabrave/Divulgação

Durante uma reunião com o ministro da economia da Colômbia, José Antonio Ocampo, Guedes disse que o colega pediu ajuda ao Brasil para implementação de sistemas de transferência financeira. Ele não deu mais detalhes de como seria essa ajuda, mas afirmou que os colombianos estão interessados em saber mais sobre o funcionamento do Pix. A estrutura do open banking, que permitiu a abertura do sistema financeiro brasileiro, também esteve na pauta.

“Eles querem a nossa ajuda em transferências digitais, nos avanços com o Pix. Tem toda uma tecnologia nova de transferência usando meios digitais”, disse Guedes a jornalistas, após deixar a bilateral com a Colômbia.

BID

Outro assunto abordado foi o futuro do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Segundo Guedes, ele tratou de regras e princípios para a futura presidência da instituição. “Achamos que países que já comandaram o BID não devem voltar à presidência”, afirmou.

Guedes tem aproveitado as conversas bilaterais às margens das reuniões anuais com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para tratar da indicação de um candidato brasileiro para comandar o BID. Ele tem defendido que o país é o maior da região e nunca ocupou o cargo. Além disso, defende que o mandato seja de cinco anos e não seja renovado.

