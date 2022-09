Economia Ministro da Economia diz que o recuo da inflação fará os juros caírem em 2023

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2022

Guedes disse que a política monetária brasileira está à frente de outros países Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Guedes disse que a política monetária brasileira está à frente de outros países. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ciclo de alta dos juros no Brasil está perto do fim, afirmou o ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo ele, o recuo da inflação deve fazer os juros caírem em 2023, beneficiando o setor produtivo.

“Como o nosso Banco Central já subiu os juros desde o ano passado, este ano deve estar se completando o processo de alta. Daqui para a frente, à medida que a economia vai avançando e a inflação vai cedendo, mesmo com algum grau de resistência, o que vamos observar para o ano que vem possivelmente são os juros descendo”, declarou o ministro durante congresso da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, na segunda-feira (19).

De acordo com Guedes, a situação fiscal do País está consolidada, com a arrecadação crescendo mesmo com as desonerações promovidas neste ano. Ele reiterou que a política monetária brasileira está à frente de outros países, com o Brasil tendo aumentado os juros antes do resto do mundo e com a possibilidade de começar a diminuir as taxas antes dos demais países.

O ministro reafirmou que a gestão atual trabalha com uma taxa de equilíbrio que inclua juros mais baixos e câmbio mais alto. Para ele, a manutenção do dólar acima de R$ 5 é mais realista no médio prazo. “A taxa de câmbio é mais realista agora. Com a política fiscal mais forte, o juro neutro é mais baixo e o câmbio de equilíbrio é mais alto. Todo bom economista sabe disso e reconhece isso”, afirmou.

Nesta quarta-feira (21), o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central anuncia o destino da taxa Selic, que atualmente está em 13,75% ao ano.

