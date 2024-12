Tecnologia “Modo ladrão”: saiba como ativar a proteção contra roubo de celular no sistema Android

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2024

Recurso de segurança bloqueia a tela automaticamente em caso de roubo, caso alguém o arranque de sua mão. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil foi o primeiro país do mundo a receber o “modo ladrão” no Android, um recurso que bloqueia a tela do celular ao identificar que ele foi arrancado abruptamente da mão do usuário.

A função, oficialmente chamada de “Proteção contra roubo”, está disponível em todos os smartphones que rodam o sistema operacional Android 10 ou superior.

Segundo o Google, dono do Android, o próprio celular identifica a ação de roubo usando inteligência artificial e o acelerômetro, um sensor que mede vibração e aceleração. Assim que o criminoso puxar o aparelho de sua mão, o dispositivo bloqueia a tela e ele só poderá ser ativado novamente com a senha.

A empresa afirma que a tecnologia pode identificar fugas a pé, de bicicleta, de moto e de carro. A mensagem “Possível roubo detectado: este dispositivo foi bloqueado automaticamente para proteger seus dados” é exibida logo após a ação.

Como ativar

* Acesse as “Configurações” (ou “Ajustes”) do seu celular;

* Desça e vá até a opção “Google”;

* Toque em “Todos os serviços” e deslize a tela até chegar em “Proteção contra roubo”;

* Por fim, ative e opção “Bloqueio por detecção de roubo”.

Se preferir, você também pode ativar a opção “Bloqueio de dispositivo off-line”, que está logo abaixo de “Bloqueio por detecção de roubo”. Essa função bloqueia a tela do telefone caso o bandido desligue as redes móveis ou o Wi-Fi, por exemplo, para não ser rastreado.”

O Google ressalta que o celular precisa estar desbloqueado para que o recurso funcione.

2024-12-07