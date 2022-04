Tecnologia Mudanças no WhatsApp Web revoltam internautas

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2022

Usuários apontam demora para baixar as mensagens, falha na hora de buscar conversas, demora para sincronização e mais. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp Web foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta terça-feira após passar por atualizações. Usuários apontam demora para baixar as mensagens, falha na hora de buscar conversas, demora para sincronização e dificuldades para carregar prévias dos links de sites.

“Bicha se eu pegar quem aprovou essa atualização do WhatsApp Web eu sou capaz de cometer 38 crimes diferentes eu juro por Deus”, escreveu um internauta. “Eu acho que o Mark Zuckerberg atualizou o WhatsApp Web pra testar o quanto um ser humano aguenta de ódio antes de ter um dia de fúria”, disse outro.

Resposta do Whatsapp

Em nota oficial, o Whatsapp explicou que está implementando novidades na versão do WhatsApp Web e do Desktop. “Com esta atualização, será possível conectar o WhatsApp em até quatro dispositivos vinculados ao mesmo tempo, sem exigir que o telefone esteja online. Cada um destes dispositivos se conectará ao WhatsApp de forma independente, mantendo o mesmo nível de privacidade e segurança que as pessoas esperam do aplicativo garantido pela criptografia de ponta a ponta”, diz um trecho do comunicado.

De acordo com a empresa, as mudanças na ferramenta começaram a ser lançadas para os usuários no mês de janeiro, e chegando a todos os usuários de iOS no mês de março e aos usuários de Android em abril. “O feedback dos usuários mostrou que ainda há um caminho a ser percorrido. O WhatsApp está ciente de que pessoas estão enfrentando atrasos ao carregar suas mensagens com segurança no WhatsApp Web e no Desktop e já está trabalhando em melhorias para que a experiência volte ao normal em todos os dispositivos vinculados”.

Alguns recursos não estarão disponíveis após a atualização. “A manutenção do suporte para visualização de links no WhatsApp Web, de localização em tempo real em dispositivos vinculados e melhor sincronização de chats excluídos entre dispositivos também está em curso. No entanto, alguns recursos foram retirados, pois não são mais possíveis com a atualização, incluindo listas de transmissão, envio e recebimento de mensagens para seu próprio número e pacotes de figurinhas sincronizadas do telefone para o dispositivo vinculado”.

