Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2020

Foto: Reprodução/Instagram

Uma mulher que foi surfar, apesar de ter testado positivo para coronavírus pouco antes, foi presa em San Sebastián, no norte da Espanha – de acordo com fontes policiais e com um vídeo divulgado no Twitter.

Nas imagens, feitas por um banhista, vê-se a mulher algum tempo na água, apesar das advertências feitas por vários agentes da Ertzaintza, a polícia regional do País Basco. “Recebemos um aviso de que esta pessoa era positiva, que estava de licença e, mesmo assim, tinha ido surfar”, em vez de cumprir a obrigação de ficar em casa, relatou uma fonte da Ertzaintza.

Segundo o autor do vídeo, gravado na segunda-feira (07) na praia de Zurriola, a mulher era salva-vidas na praia de La Concha, a mais famosa da cidade. Depois de sair da água, a mulher tenta se livrar de um policial que fala com ela de cassetete na mão.

Por fim, dois agentes com traje de proteção de corpo inteiro levam-na pela braço, diante do olhar atônito dos banhistas deitados na areia. Conforme a Ertzaintza, a surfista foi “imediatamente” colocada à disposição de um juiz.

