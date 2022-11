Tecnologia Na contramão, Elon Musk põe fim ao trabalho remoto no Twitter; entenda

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2022

Movimento ocorre após uma demissão em massa na rede social. (Foto: Reprodução/Twitter)

Em seu primeiro e-mail enviado para os empregados do Twitter, Elon Musk, o novo dono da rede social, anunciou o fim do trabalho remoto na empresa. Além de encerrar o home office, a mensagem também diz que “tempos difíceis” estão chegando para a companhia.

De acordo com a mensagem de Musk, os funcionários do Twitter agora precisam cumprir 40 horas semanais de trabalho no escritório. A opção de home office só estará disponível em casos específicos, da mesma forma que acontece na Tesla — a fabricante de carros chegou a ficar sem mesas após a mudança.

O The Verge aponta que Elon Musk teria dito em junho, durante uma sessão de perguntas com funcionários do Twitter, que apenas funcionários “excepcionais” seriam contemplados com a opção de trabalhar em casa.

Tempos difíceis

Na mesma mensagem, Elon Musk também fala sobre os “tempos difíceis” que o Twitter e sua equipe vão encarar durante a nova gestão. “A estrada a seguir é árdua e requer trabalho intenso para o sucesso”, disse o executivo.

Em outra mensagem, Elon Musk também disse que a prioridade das equipes agora é acabar com contas verificadas de bots, trolls e spam, um problema que ele mesmo ajudou a intensificar. Ao colocar o selo de verificado no Twitter Blue, que custa US$ 8 nos Estados Unidos, o novo dono da rede social abriu portas para uma onda de contas falsas, indo de personificações de famosos até Jesus Cristo.

Os problemas envolvendo contas falsas, que afetaram empresas como Valve e Nintendo, devem intensificar a saída de anunciantes da plataforma. Segundo Musk, a partida de empresas que investiam em anúncios na rede está ligada aos “ativistas que são contra liberdade de expressão.”

Selo “oficial”

Poucas horas após lançar um novo selo de “oficial” para alguns perfis, a equipe de Elon Musk, que assumiu a rede social recentemente, retirou a novidade do ar.

A marcação de oficial chegou para garantir autenticidade para contas que já possuíam selo de verificado na plataforma, incluindo contas governamentais, veículos de mídia e também alguns influenciadores. Enquanto as regras da novidade não foram totalmente esclarecidas, o Twitter lançou a novidade globalmente na última quarta, mas o selo já foi retirado do ar.

As contas contempladas com o verificado não exibem mais a marcação. O influenciador Maeques Brownlee também divulgou a ausência do selo, que foi confirmada por Elon Musk.

“Eu acabei de matar [o selo de oficial]”, respondeu o dono da rede social. Segundo Elon Musk, o verificado azul, que agora faz parte da assinatura Twitter Blue, será o “grande nivelador” da plataforma.

Após a rede social mudar de ideia sobre o verificado para contas oficiais, Elon Musk fez um post sobre a situação. “O Twitter fará muitas coisas burras nos próximos meses”, disse o bilionário. “Vamos manter o que funciona e mudar o que não funciona.”

Ou seja, a tendência é que a plataforma lance mais atualizações de maneira pública e, eventualmente, faça alterações no funcionamento da rede social de maneira volátil. Um exemplo disso é o próprio Twitter Blue: com a chegada da verificação na assinatura, Elon Musk anunciou em um tuíte que contas que fizerem imitações serão banidas.

