Por Flavio Pereira | 12 de setembro de 2022

Deputado Edegar Pretto (PT) no debate da Rede Pampa. (Foto: Reprodução Twitter)

O PT e seus aliados na candidatura do deputado Edegar Pretto ao governo já identificaram no ex-governador Eduardo Leite (PSDB) o principal alvo na disputa pelos votos do eleitor de esquerda. Pretto e Leite travam uma disputa paralela onde o objetivo é esse voto da esquerda, que estaria sendo canalizado para o tucano. No último debate, realizado pela Rede Pampa, ficou evidente que o alvo de Edegar Pretto foi o ex-governador, que não compareceu. No mesmo dia (sexta-feira,9), uma nova etapa desta disputa se deu na justiça, onde o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul concedeu direito de resposta à campanha do candidato a governador Eduardo Leite, em razão de propaganda exibida pela coligação de Edegar Pretto. O PT e a coligação de Pretto têm divulgado na propaganda eleitoral gratuita, os detalhes da pensão de RS R$ 19.679,25 em maio, e mais uma parcela referente a abril de R$ 20.314,07, recebidas por Eduardo Leite aos 37 anos como ex-governador. Leite alega que desistiu da pensão, embora a considere “legal e moral”. O ex-governador desistiu da pensão, depois que o partido Novo ingressou com ação judicial questionando a legalidade do benefício.

No dia da eleição, será mais fácil usar celular nos presídios

Não é crime, mas o eleitor pode ser preso se descumprir a resolução do TSE, e levar um aparelho para a seção eleitoral celular no dia da eleição. Diferente do eleitor, os presos estão protegidos pelo chamado “sigilo dos presos”, e o STF, sem pressa, ainda discute se estes têm direito ao sigilo nas ligações que fazem com celulares nas celas. Embora seja crime. A questão do celular conduzido pelo eleitor pode gerar prisão. No caso dos presídios, aguarda-se decisão do STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1042075 que tem como relator o ministro Dias Toffoli, como todos sabem, detentor de notório saber jurídico.

Crescimento de Jair Bolsonaro já apavora PT e aliados

A campanha de Lula lá investiu até agora cerca de R$ 90 milhões, e diante do crescimento vertiginoso de Jair Bolsonaro, que, à exceção do Datafolha, já lidera quase todas as pesquisas no Brasil, há uma previsão de investir pesado nos proximos 20 dias de campanha. Diante do risco de vitória de Bolsonaro no primeiro turno, o PT e seus aliados – e todos sabem quem são estes aliados – partem para o tudo ou nada.

A pedido do PT, o TSE proíbe Bolsonaro de usar imagens do 7 de setembro

O uso de imagens de domínio publico, das comemorações do bicentenário da Independência, não podem ser usados pelo presidente da República nas suas peças de propaganda eleitoral. Este é o fato novo desta corrida de obstáculos da campanha de Bolsonaro. A proibição atendeu pedido da coordenação de campanha do PT, deferido pelo ministro do Tribunal Superior Eleitoral Benedito Gonçalves ainda no sábado. A assessoria jurídica da campanha de Bolsonaro já ingressou com recurso contra a decisão.

“Preta opressora” registra queixa-crime contra Lula

A campanha de Camila Georg (PSC), candidata a deputada federal pelo Rio Grande do Norte, está protocolando uma queixa-crime contra o candidato Lula (PT) por racismo, depois que o petista comparou os atos do presidente Jair Bolsonaro pelo dia 7 de Setembro a uma reunião da Ku Klux Klan (KKK), grupo supremacista branco dos Estados Unidos (EUA), afirmando que “não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, trabalhador”.

Camila, que é negra, conhecida como Preta Opressora, e esteve presente nos atos pelo Dia da Independência. Ela respondeu à declaração criminosa de Lula, dizendo que “negro, pobre e trabalhador tinha bastante na manifestação. Na verdade, o que faltou foi ‘bandido’”.

