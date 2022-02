Mundo Navio cargueiro pega fogo no oceano Atlântico com mais de mil carros e luxo a bordo

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2022

Embarcação tem bandeira do Panamá e deixou o porto de Emden, na Alemanha, onde a Volkswagen tem uma fábrica. (Foto: Divulgação/Marinha Portuguesa)

Um navio que levava carros das marcas Porsche, Audi e Bentley da Alemanha para os Estados Unidos pegou fogo perto da Ilha dos Açores, de Portugal, no Oceano Atlântico, informou nesta sexta-feira (18) um porta-voz da Volkswagen.

O barco tem bandeira do Panamá, e deixou o porto de Emden, na Alemanha, onde a Volkswagen tem uma fábrica, para Davisville, nos EUA.

Cerca de 1.100 carros da Porsche e 189 da Bentley estavam no navio, de acordo com um porta-voz das marcas. A Audi confirmou que alguns dos veículos também estavam no barco, mas não especificou quantos e nem se houve danos.

Segundo o jornal alemão “Handelsblatt”, um e-mail da Volkswagen dos EUA diz que havia 3.965 carros das marcas VW, Porsche, Audi e Lamborghini.

A Volkswagen não confirmou o número total de carros e disse que aguarda mais informações.

O cargueiro Felicity Ace, que transportava carros, se encontrava a cerca 170 km ao sudoeste de Faial (Açores), quando soou o alarme de incêndio. O fogo estava concentrado no porão de cargas. Resgate da tripulação

A princípio, os tripulantes deixaram a embarcação em chamas e foram levados a bordo do petroleiro “Resilient Warrior”, que desviou seu trajeto para ajudar nas operações de resgate. Posteriormente, os 22 tripulantes foram evacuados da região em um helicóptero militar, informou por sua vez a Força Aérea portuguesa. Não há informações de feridos. “Até o momento não foi constatado nenhum foco de contaminação por causa do incêndio”, indicou a Marinha portuguesa. Ainda não há definições sobre como será o feito o reboque do navio.

Problemas elétricos

O youtuber Matt Farah, que tem um canal sobre carros, disse que foi procurado por uma concessionária que disse a ele que um automóvel que ele havia encomendado está entre os carros no navio.

“Meu carro está à deriva, possivelmente em chamas, no meio do oceano”, disse o youtuber.

Na noite de quinta (17), um capitão do porto de Açores disse a uma agência de notícias portuguesa que ainda há fogo, mas que está sob controle.

James Turner, um advogado especializado em disputas que envolvem transporte de carga, disse que problemas elétricos são causas comuns de incêndios. Ele afirmou que, se há baterias de íons de lítio no navio, será preciso um equipamento específico para combater as chamas.

Geralmente, afirma Turner, esses navios têm diferentes pisos e cada um é isolado, o que pode conter os danos.

